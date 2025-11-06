Παύλος Μαρινάκης: «Ο Νοέμβριος μήνας πληρωμών για τους αγρότες» – Μηνύματα για ΕΛΤΑ, οπλοκατοχή και ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε τον Νοέμβριο ως «μήνα πληρωμών για τους αγρότες», σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ομαλή μετάβαση στην ΑΑΔΕ και η ανάκτηση των χρημάτων που χάθηκαν «από τους μπαταχτσήδες». Παράλληλα, απέκλεισε οποιοδήποτε λόγο ανησυχίας, υπογραμμίζοντας πως οι φωνές των αγροτών είναι «δικαιολογημένες», αλλά οι διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αναφερόμενος στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι «κάποια πράγματα δεν γίνονταν σωστά τα προηγούμενα χρόνια», προσθέτοντας πως η κυβέρνηση «έχει κάνει πολλά, αλλά όχι αρκετά». Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία «δεν θυμήθηκε τους αγρότες τώρα», επισημαίνοντας πως δόθηκε «μόνιμη λύση στο αγροτικό πετρέλαιο» και επιχειρείται η «απελευθέρωση των επιδοτήσεων».

Οικονομία και μέτρα της ΔΕΘ

Για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία, «ώστε κάθε κόμμα να πάρει ξεκάθαρη θέση». Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στοχεύουν κυρίως στις οικογένειες με παιδιά, περιλαμβάνουν μηδενισμό του φόρου για νέους έως 25 ετών, μείωση του ΕΝΦΙΑ σε πολλές περιοχές της περιφέρειας και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μέσω φοροελαφρύνσεων.

«Το Νοέμβριο εφαρμόζονται μόνιμα μέτρα όπως το βοήθημα των 250 ευρώ και η επιστροφή ενός ενοικίου», είπε, προσθέτοντας πως «η αντιπολίτευση ζητά 13ο και 14ο μισθό χωρίς να λέει από πού θα βρει τα χρήματα».

Οπλοκατοχή και εγκληματικότητα

Σχετικά με την επικείμενη παρέμβαση του πρωθυπουργού για το ζήτημα της οπλοκατοχής, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται για πρόβλημα μόνο της Κρήτης». Όπως είπε, «ήδη βρίσκεται εκεί τμήμα του λεγόμενου “FBI” της ΕΛ.ΑΣ. με στόχο να μονιμοποιηθεί η δομή», ενώ γίνονται κινήσεις για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. «Υπάρχουν πλημμελήματα που δεν μπορούν να οδηγούν σε αναστολή· το κρίσιμο είναι η εφαρμογή των αποφάσεων», σημείωσε.

Για τα ΕΛΤΑ και τις αντιδράσεις

Αναφερόμενος στη διαχείριση των ΕΛΤΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε «λανθασμένο χειρισμό σε επικοινωνιακό και ουσιαστικό επίπεδο», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και κανένας εργαζόμενος χωρίς δουλειά». Όπως είπε, το σχέδιο εξυγίανσης «ενισχύει την επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών» και προβλέπει ενεργό ρόλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με δυνατότητα συνεργασίας δήμων και ΕΛΤΑ.

Αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «ενώ η χώρα ήταν έτοιμη να βγει στο φως, παρατάθηκε η κρίση και προστέθηκαν 100 δισ. ευρώ στο χρέος». «Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε δύο φορές, το 2019 και το 2023, και απορρίφθηκε εκκωφαντικά», ανέφερε.

