Πεύκη: Σύλληψη δύο ανηλίκων για ληστεία σε παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα
Οι 13χρονος και 15χρονος συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Θύματα τέσσερις ανήλικοι 12 και 13 ετών
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 13 και 15 ετών, προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή της Πεύκης. Οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν ομάδα τεσσάρων ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όπου τα παιδιά είχαν μεταβεί για να ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Αφού τους ακινητοποίησαν με απειλή χρήσης βίας, τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τους δύο ανηλίκους σε κοντινό σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης. Εκεί ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ληστείας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.
