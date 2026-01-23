Πειραγμένες αντλίες και παράνομα κέρδη: «87 χιλιάρικα σε πέντε μήνες» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης

Σοκαριστικές συνομιλίες μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε οδηγούς με πειραγμένες αντλίες ήρθαν στο φως, αποκαλύπτοντας τα παράνομα κέρδη και τη μεθοδολογία της απάτης στα πρατήρια καυσίμων.

23 Ιαν. 2026 14:57
Pelop News

Αποκαλυπτικοί διάλογοι που καταγράφουν τον τρόπο δράσης και τα παράνομα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες καυσίμων βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 13 άτομα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ειδικό παράνομο λογισμικό είχε εγκατασταθεί στα συστήματα εισροών-εκροών τουλάχιστον 20 πρατηρίων, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να παραλαμβάνουν λιγότερα καύσιμα από αυτά που πλήρωναν, χωρίς να το γνωρίζουν.

«87 χιλιάρικα σε πέντε μήνες» – Τα παράνομα κέρδη

Σε χαρακτηριστική συνομιλία μεταξύ ενός 39χρονου μέλους της οργάνωσης και της 43χρονης συζύγου του, που φέρονται ως διαχειριστές πρατηρίου στη Βούλα, καταγράφονται αναφορές σε χρηματικά ποσά και παράνομες εισπράξεις:

43χρονη: Άκουσε με. Πίσω από το laptop, έχω ένα τετράδιο.
39χρονος: Ναι, το βλέπω.
43χρονη: Πάρ’ το. Στην τελευταία του σελίδα.
39χρονος: Α. 30/09 είκοσι χιλιάρικα (20.000).
43χρονη: Ωραία, τώρα από κάτω θα μου γράψεις, 31/10, είκοσι δύο (22).
39χρονος: Μόνο τον Αύγουστο δηλαδή δεν πήρανε λεφτά.
43χρονη: Πώς δεν πήρανε;
39χρονος: Πήρανε 4 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου. Είχαν πάρει 28 Ιουλίου.
43χρονη: Ναι, του Αυγούστου τα πήρε 4 Σεπτεμβρίου.
39χρονος: 10, 25, 45, 87 χιλιάρικα σε πέντε μήνες.
43χρονη: Πόσο;
39χρονος: 87 χιλιάρικα.
43χρονη: Εντάξει. Μια χαρά.

Οδηγός υποψιάζεται την απάτη – «Δεν μου έχει σβήσει το λαμπάκι»

Σε άλλη συνομιλία, οδηγός αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με την ποσότητα καυσίμου που έβαλε:

Υπάλληλος: Πρατήριο A. παρακαλώ;
Γυναίκα: Ναι, είχα βάλει πριν βενζίνη, δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι, ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει;
Υπάλληλος: Τι εννοείτε; Βάλατε πριν βενζίνη, κυρία;
Γυναίκα: Ήμουν εκεί.
Υπάλληλος: Μάλιστα.
Γυναίκα: Έβαλα είκοσι ευρώ.
Υπάλληλος: Μάλιστα.
Γυναίκα: Και δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι, ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη.
Υπάλληλος: Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο.
Γυναίκα: Θα το δω, αν συνεχίσει, δεν ξέρω.
Υπάλληλος: Ωραία.
Γυναίκα: Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό.
Υπάλληλος: Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο, απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι το περίεργο.

Απειλές και εσωτερικές εντάσεις στην οργάνωση

Εντύπωση προκαλεί και συνομιλία μεταξύ μελών της οργάνωσης, όπου καταγράφονται απειλές και προσπάθειες συγκάλυψης:

Μέλος 1: Έλα Α.
Μέλος 2: Τι έγινε;
Μέλος 1: Καλά, εσύ;
Μέλος 2: Καλά. Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη. Επειδή έρχεται εδώ ένας θείος σου με ένα smart μαύρο, και κατεβαίνει και αεράτος και μιλάει στο προσωπικό και τους λέει φτιάξε μου την αντλία.
Μέλος 1: Ποιος θείος μου;
Μέλος 2: Άκου. Ένας με ένα μαύρο smart εδώ πέρα. Για να μην θολώσει το μυαλό μου τελείως.
Μέλος 1: Άκου, άκου.
Μέλος 2: Πες του, επειδή είναι, δε μου το είπανε εκείνη την ώρα να βγω να γίνεις της πουτ@@@.
Μέλος 1: Μαύρο smart;
Μέλος 2: Ναι. Πες, εάν, πες δεν θα ξαναέρθει κανένας εδώ. Εκτός από τον πατριό σου και τη μάνα σου, το είπα σε όλους, και να πει αυτό το πράγμα. Θα βγω και θα τους γαμ@@@ στο ξύλο.

Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της απάτης και τον αριθμό των πρατηρίων που εμπλέκονται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τον έλεγχο της αγοράς καυσίμων και την προστασία των καταναλωτών.

