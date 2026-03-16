Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός σκόρπισε τον τρόμο τα μεσάνυχτα – Καρφώθηκε σε 4 σταθμευμένα οχήματα

Σκηνικό έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στον Πειραιά, όταν ένας 43χρονος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε τροχαίο με διαδοχικές συγκρούσεις σε σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:45, στην οδό Θερμοπύλων 165. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 43χρονος βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο αλκοόλης στον οδηγό. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, η μέτρηση στο αλκοτέστ έδειξε 1,19 mg/l, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το νόμιμο όριο.

Ο 43χρονος, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

