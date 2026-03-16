Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός σκόρπισε τον τρόμο τα μεσάνυχτα – Καρφώθηκε σε 4 σταθμευμένα οχήματα

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στον Πειραιά, όταν 43χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ το αλκοτέστ έδειξε τιμή πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

16 Μαρ. 2026 11:03
Pelop News

Σκηνικό έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στον Πειραιά, όταν ένας 43χρονος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε τροχαίο με διαδοχικές συγκρούσεις σε σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:45, στην οδό Θερμοπύλων 165. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 43χρονος βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο αλκοόλης στον οδηγό. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, η μέτρηση στο αλκοτέστ έδειξε 1,19 mg/l, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το νόμιμο όριο.

Ο 43χρονος, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

