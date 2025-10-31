Πειραιάς: Σε κρίσιμη κατάσταση η 72χρονη μετά την παράσυρση από λεωφορείο, ξεκινά ΕΔΕ για τις συνθήκες

31 Οκτ. 2025 8:50
Pelop News

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 72χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε χθες Πέμπτη (30/10) από λεωφορείο αστικών συγκοινωνιών στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό στο πόδι. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:15 στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου το λεωφορείο της γραμμής 049 εμπλέκεται στο ατύχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που κατέθεσαν στην αστυνομία, η ηλικιωμένη επιχείρησε να κατέβει από το όχημα όταν η τσάντα της παγιδεύτηκε στην πόρτα, με συνέπεια να χάσει την ισορροπία της και να πέσει κάτω. Η ρόδα του λεωφορείου την παρέσυρε, προκαλώντας εκτεταμένους τραυματισμούς στο κάτω άκρο. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την παθούσα στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η Τροχαία Πειραιά ανέλαβε την προανάκριση, ενώ από την πλευρά της εταιρείας αστικών συγκοινωνιών ΟΑΣΑ διατάχθηκε ΕΔΕ για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της πόρτας και της συμπεριφοράς του οδηγού. Η εταιρεία εξέφρασε τη λύπη της και τονίζει ότι διερευνά πλήρως το γεγονός, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

 
