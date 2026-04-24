Πειραματικά Σχολεία: Σήμερα η μεγάλη κλήρωση – Το Σαββατοκύριακο οι εξετάσεις για Πρότυπα και Ωνάσεια

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία επιλογής μαθητών για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, πραγματοποιείται η ηλεκτρονική κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία, ενώ ακολουθεί ένα κρίσιμο Σαββατοκύριακο εξετάσεων για τους υποψηφίους των Προτύπων, των Δημόσιων Ωνασείων και των Πρότυπων Εκκλησιαστικών σχολείων.

Η σημερινή κλήρωση διεξάγεται στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας και μεταδίδεται ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του Υπουργείου Παιδείας στο YouTube. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων στο gov.gr. Παράλληλα, θα διεξαχθεί και η κλήρωση για την απόδοση τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, η οποία θα ρυθμίσει τυχόν ισοβαθμίες στις επερχόμενες εξετάσεις των Προτύπων.

Για το προσεχές διήμερο, 25 και 26 Απριλίου, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις γραπτές δοκιμασίες δεξιοτήτων. Συνολικά 18.346 μαθητές αναμένεται να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για τα Πρότυπα και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, ενώ την Κυριακή θα ακολουθήσει η διαδικασία για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Οι υποψήφιοι έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω SMS για τον εξαψήφιο κωδικό τους και το κέντρο στο οποίο πρέπει να παρουσιαστούν.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής, οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα έως τις 09:00, έχοντας μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο ή βεβαίωση από ΚΕΠ) και την εκτυπωμένη αίτησή τους. Η εξέταση, διάρκειας από 150 έως 270 λεπτά ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, βασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αξιολογούν τις δεξιότητες στην Κατανόηση Κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και, στην περίπτωση των Εκκλησιαστικών σχολείων, τα Θρησκευτικά.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων, smartwatches, διορθωτικών και αριθμομηχανών. Οι μαθητές επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους μόνο σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας, γεωμετρικά όργανα και νερό. Η αυτοματοποιημένη διόρθωση των γραπτών θα γίνει με ειδικό οπτικό αναγνώστη, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη σωστή συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου από τους υποψηφίους.

