Πέντε ακόμα παιχνίδια στο μικροσκόπιο της Sportradar με …φουλ SL2
Κάποια απ’ αυτά σχολιάστηκαν πολύ και έγινε αρκετός ντόρος
Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Super League 2, Πέτρου Μαρτσούκου πως δεν υπάρχουν πλέον φάκελοι ύποπτων αγώνων, δημοσίευμα του Documento αποκαλύπτει πως στην ΕΠΟ έχουν αποσταλεί πέντε φάκελοι από τη Sportradar με παιχνίδια ομάδων της ΣΛ2 που θεωρούνται ύποπτα για στοιχηματικούς λόγους.
Οι φάκελοι της Sportradar αφορούν τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος της SL2: 1) Καβάλα – Καρδίτσα 2-3 (25/10), 2) Καμπανιακός – Νίκη Βόλου 1-3 (22/11), 3) Ηρακλής – Καμπανιακός 2-2 (30/11).
Ειδικά για το παιχνίδι Καβάλα – Καρδίτσα έγινε μεγάλος ντόρος όταν ο τερματοφύλακας της γηπεδούχου ομάδας, Γιάννης Ζωγράφος στη διάρκεια του α’ ημιχρόνου δέχτηκε επίθεση από τους ίδιους τους συμπαίκτες του για τα «παιδικά» λάθη που έκανε και ο προπονητής της ομάδας Θωμάς Γράφας αναγκάστηκε μόλις στο 35ο λεπτό του αγώνα να αντικαταστήσει τον 25άχρονο γκολκίπερ για να αποφευχθούν τα χειρότερα!
Για τη Sportradar είναι ύποπτα και δύο παιχνίδια Κυπέλλου μεταξύ ομάδων της SL και της SL2. Πρόκειται για τα παιχνίδια Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2 (18/8) και Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη 5-0 (3/12).
Για το παιχνίδι της Τρίπολης στην περίληψη της έκθεσης της εταιρείας ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης αναφέρεται: «Yπάρχουν ξεκάθαρες και πληθωρικές αποδείξεις ότι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα αλλοιώθηκε παράτυπα, με σκοπό να αποκτηθούν διεφθαρμένα στοιχηματικά κέρδη.
Οι αποδείξεις υποδεικνύουν ότι παίκτες του στοιχήματος γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η Ηλιούπολη θα έχανε τον αγώνα με διαφορά τουλάχιστον 4 γκολ:
«Τα στοιχηματικά μοτίβα και οι πληροφορίες που αυτήν τη στιγμή τα συνοδεύουν προσφέρουν ενδείξεις ότι η Ηλιούπολη ήταν πιθανόν συνένοχη στη χειραγώγηση αυτής της αναμέτρησης».
Στην αναφορά φωτογραφίζεται μόνο η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας για προσπάθεια χειραγώγησης του αγώνα. Το παιχνίδι μέχρι το 76΄ ήταν 2-0 και στα τελευταία 15 λεπτά η Ηλιούπολη δέχτηκε άλλα τρία γκολ. Οι Γιοακίνι (22΄) και Μούμο (34΄) πέτυχαν τα δύο πρώτα γκολ του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με γκολ των Εμμανουηλίδη (77΄), Οκό (81΄), ενώ στις καθυστερήσεις ο Γιοακίνι πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0.
