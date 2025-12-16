ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πέντε ακόμα παιχνίδια στο μικροσκόπιο της Sportradar με …φουλ SL2

Κάποια απ’ αυτά σχολιάστηκαν πολύ και έγινε αρκετός ντόρος

Πέντε ακόμα παιχνίδια στο μικροσκόπιο της Sportradar με ...φουλ SL2
16 Δεκ. 2025 12:15
Pelop News

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Super League 2, Πέτρου Μαρτσούκου πως δεν υπάρχουν πλέον φάκελοι ύποπτων αγώνων, δημοσίευμα του Documento αποκαλύπτει πως στην ΕΠΟ έχουν αποσταλεί πέντε φάκε­λοι από τη Sportradar με παι­χνίδια ομάδων της ΣΛ2 που θεω­ρούνται ύποπτα για στοι­χη­μα­τι­κούς λόγους.

Οι φάκε­λοι της Sportradar αφο­ρούν τρία παι­χνίδια του πρω­τα­θλήμα­τος της SL2: 1) Καβάλα – Καρ­δίτσα 2-3 (25/10), 2) Καμπα­νια­κός – Νίκη Βόλου 1-3 (22/11), 3) Ηρα­κλής – Καμπα­νια­κός 2-2 (30/11).

Ειδικά για το παι­χνίδι Καβάλα – Καρ­δίτσα έγινε μεγάλος ντόρος όταν ο τερ­μα­το­φύλα­κας της γηπε­δούχου ομάδας, Γιάν­νης Ζωγράφος στη διάρ­κεια του α’ ημι­χρόνου δέχτηκε επίθεση από τους ίδιους τους συμπαίκτες του για τα «παι­δικά» λάθη που έκανε και ο προ­πο­νη­τής της ομάδας Θωμάς Γράφας ανα­γκάστηκε μόλις στο 35ο λεπτό του αγώνα να αντι­κα­τα­στήσει τον 25άχρονο γκολ­κίπερ για να απο­φευ­χθούν τα χει­ρότερα!

Για τη Sportradar είναι ύπο­πτα και δύο παι­χνίδια Κυπέλ­λου μεταξύ ομάδων της SL και της SL2. Πρόκει­ται για τα παι­χνίδια Μακε­δο­νι­κός – Λεβα­δεια­κός 1-2 (18/8) και Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη 5-0 (3/12).

Για το παι­χνίδι της Τρίπο­λης στην περίληψη της έκθε­σης της εται­ρείας ανίχνευ­σης στοι­χη­μα­τι­κής απάτης ανα­φέρε­ται: «Yπά­ρχουν ξεκάθα­ρες και πλη­θω­ρι­κές απο­δείξεις ότι το απο­τέλε­σμα του συγκε­κρι­μένου αγώνα αλλοι­ώ­θηκε παράτυπα, με σκοπό να απο­κτη­θούν διε­φθαρ­μένα στοι­χη­μα­τικά κέρδη.

Οι απο­δείξεις υπο­δει­κνύουν ότι παίκτες του στοι­χήμα­τος γνώ­ρι­ζαν εκ των προ­τέρων ότι η Ηλιούπολη θα έχανε τον αγώνα με δια­φορά του­λάχι­στον 4 γκολ:

«Τα στοι­χη­μα­τικά μοτίβα και οι πλη­ρο­φο­ρίες που αυτήν τη στιγμή τα συνο­δεύουν προ­σφέρουν ενδείξεις ότι η Ηλιούπολη ήταν πιθα­νόν συνένοχη στη χει­ρα­γώ­γηση αυτής της ανα­μέτρη­σης».

Στην ανα­φορά φωτο­γρα­φίζε­ται μόνο η ομάδα της δεύτε­ρης κατη­γο­ρίας για προ­σπάθεια χει­ρα­γώ­γη­σης του αγώνα. Το παι­χνίδι μέχρι το 76΄ ήταν 2-0 και στα τελευ­ταία 15 λεπτά η Ηλιούπολη δέχτηκε άλλα τρία γκολ. Οι Γιο­α­κίνι (22΄) και Μούμο (34΄) πέτυ­χαν τα δύο πρώτα γκολ του αγώνα και το τελικό απο­τέλε­σμα δια­μορ­φώ­θηκε με γκολ των Εμμα­νου­η­λίδη (77΄), Οκό (81΄), ενώ στις καθυ­στε­ρήσεις ο Γιο­α­κίνι πέτυχε το δεύτερο προ­σω­πικό του γκολ, ανε­βάζο­ντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0.

