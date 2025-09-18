Πέντε διαδρομές για βόλτα με αυτοκίνητο στην Πελοπόννησο

Το pelop.gr ετοίμασε πέντε διαδρομές που μπορείς να κάνεις στην Πελοπόννησο με αυτοκίνητο και όλες τους είναι εξαιρετικές.

Πέντε διαδρομές για βόλτα με αυτοκίνητο στην Πελοπόννησο
18 Σεπ. 2025 11:18
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι λίγο διαφορετική και αφορά πέντε προτάσεις σχετικά με προορισμούς που μπορείς να κάνεις στην Πελοπόννησο με αυτοκίνητο.

Ειδικά το φθινόπωρο όλοι οι προορισμοί είναι εντυπωσιακοί και σε αυτό συμβάλλει η εντυπωσιακή ποικιλία τοπίων, καθώς μέσα σε περίπου μία ώρα μπορεί κανείς να βρεθεί από μια παραλία σε ένα δάσος ή σε ένα ορεινό χωριό σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων.

Σπάρτη -Λεωνίδιο (Πλάκα) Απόσταση 85 χιλιόμετρα

Πρόκειται για μια διαδρομή που αναδεικνύει την ποικιλία της ελληνικής φύσης και παράδοσης, καθώς σε λιγότερα από 100 χιλιόμετρα θα δείτε βουνά, καταπράσινα τοπία και γραφικά χωριά, για να καταλήξετε απολαμβάνοντας τον καφέ ή το φαγητό σας με θέα το Μυρτώο Πέλαγος.

Βυτίνα-Καλάβρυτα 65 χλμ.

Η Βυτίνα και τα Καλάβρυτα συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της εποχής. Είτε το κατάλυμά σας βρίσκεται στην Αρκαδία είτε στην Αχαΐα, και εφόσον διαθέτετε χρόνο, αξίζει να ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή.

Τρίπολη-Αρχαία Ολυμπία 130 χλμ.

Η διαδρομή που προτείνουμε δεν είναι η συντομότερη για να φτάσει κανείς από την Τρίπολη στην Αρχαία Ολυμπία. Η εναλλακτική μέσω Μεγαλόπολης και κατόπιν κατά μήκος των δυτικών ακτών της Πελοποννήσου είναι περίπου 20 λεπτά ταχύτερη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδρομή θεωρείται πιο ενδιαφέρουσα, ιδίως το φθινόπωρο.

Κορώνη-Μεθώνη-Κυπαρισσία 94 χιλιόμετρα

Πρόκειται για μια διαδρομή που ενδείκνυται κυρίως τους θερινούς μήνες, καθώς κινείται σχεδόν εξ ολοκλήρου παράλληλα με τις ακτές και περνά από μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας, όπως η Φοινικούντα και η φημισμένη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς.

Νεμέα- Χωριά Λάδωνα 120 χλμ.

Αφού διανυκτερεύσετε στη Νεμέα, αφιερώστε χρόνο για να επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο και να ζήσετε μια εμπειρία οινογνωσίας με τα φημισμένα κρασιά της περιοχής.

Από εκεί, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς χωριά του Λάδωνα, όπως η μυθική λίμνη Στυμφαλία και τα χωριά Φενεός και Γκούρα που έχουν το δικό τους “χρώμα”.

 

 

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ