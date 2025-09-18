Πέντε διαδρομές για βόλτα με αυτοκίνητο στην Πελοπόννησο

Η σημερινή μας επιλογή είναι λίγο διαφορετική και αφορά πέντε προτάσεις σχετικά με προορισμούς που μπορείς να κάνεις στην Πελοπόννησο με αυτοκίνητο.

Ειδικά το φθινόπωρο όλοι οι προορισμοί είναι εντυπωσιακοί και σε αυτό συμβάλλει η εντυπωσιακή ποικιλία τοπίων, καθώς μέσα σε περίπου μία ώρα μπορεί κανείς να βρεθεί από μια παραλία σε ένα δάσος ή σε ένα ορεινό χωριό σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων.

Σπάρτη -Λεωνίδιο (Πλάκα) Απόσταση 85 χιλιόμετρα

Πρόκειται για μια διαδρομή που αναδεικνύει την ποικιλία της ελληνικής φύσης και παράδοσης, καθώς σε λιγότερα από 100 χιλιόμετρα θα δείτε βουνά, καταπράσινα τοπία και γραφικά χωριά, για να καταλήξετε απολαμβάνοντας τον καφέ ή το φαγητό σας με θέα το Μυρτώο Πέλαγος.

Βυτίνα-Καλάβρυτα 65 χλμ.

Η Βυτίνα και τα Καλάβρυτα συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της εποχής. Είτε το κατάλυμά σας βρίσκεται στην Αρκαδία είτε στην Αχαΐα, και εφόσον διαθέτετε χρόνο, αξίζει να ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή.

Τρίπολη-Αρχαία Ολυμπία 130 χλμ.

Η διαδρομή που προτείνουμε δεν είναι η συντομότερη για να φτάσει κανείς από την Τρίπολη στην Αρχαία Ολυμπία. Η εναλλακτική μέσω Μεγαλόπολης και κατόπιν κατά μήκος των δυτικών ακτών της Πελοποννήσου είναι περίπου 20 λεπτά ταχύτερη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδρομή θεωρείται πιο ενδιαφέρουσα, ιδίως το φθινόπωρο.

Κορώνη-Μεθώνη-Κυπαρισσία 94 χιλιόμετρα

Πρόκειται για μια διαδρομή που ενδείκνυται κυρίως τους θερινούς μήνες, καθώς κινείται σχεδόν εξ ολοκλήρου παράλληλα με τις ακτές και περνά από μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας, όπως η Φοινικούντα και η φημισμένη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς.

Νεμέα- Χωριά Λάδωνα 120 χλμ.

Αφού διανυκτερεύσετε στη Νεμέα, αφιερώστε χρόνο για να επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο και να ζήσετε μια εμπειρία οινογνωσίας με τα φημισμένα κρασιά της περιοχής.

Από εκεί, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς χωριά του Λάδωνα, όπως η μυθική λίμνη Στυμφαλία και τα χωριά Φενεός και Γκούρα που έχουν το δικό τους “χρώμα”.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



