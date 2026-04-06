Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του

Βαρύ πένθος βιώνει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Την απώλεια γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του, αποχαιρετώντας τη με λίγα και φορτισμένα λόγια.

Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του
06 Απρ. 2026 11:29
Σε πένθος βρίσκεται ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, μετά την απώλεια της μητέρας του, γεγονός που έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρέτησε τη μητέρα του δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της και συνοδεύοντάς την με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Καλό Ταξίδι Μάνα μου Αγαπημένη. Ήσουν μια σπουδαία Κυρία για την Κοινωνία και την Οικογένεια», εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια. Το μήνυμά του προκάλεσε συγκίνηση, καθώς αποτύπωσε με λιτό τρόπο το προσωπικό του πένθος και τον αποχαιρετισμό σε ένα πρόσωπο με ξεχωριστή θέση στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Κρήτης, η εκλιπούσα ήταν η Στέλλα ή Στυλιανή Κεφαλογιάννη και ο θάνατός της έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για την οικογένεια, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από άλλη μεγάλη απώλεια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:23 Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
12:19 Τέμπη: Πατέρας θύματος απαντά για τα βίντεο και τις διαγραφές – «Δεν έχει σβηστεί τίποτα»
12:14 Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις η απάντηση στην αβεβαιότητα
12:07 Πάτρα: Νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
12:05 Χίος: Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών – Σε σοβαρή κατάσταση τέσσερις τραυματίες
12:00 Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου έρχεται στην Πάτρα και βάζει το κοινό μέσα στην παράσταση
11:57 Οδοντωτός: τρία χρόνια αδράνειας, μία απόφαση φυγής και ένα ΤΕΕ που βγαίνει μπροστά και παίρνει την πλήρη ευθύνη
11:52 Καλαμάτα: Γιατρός κατέρρευσε στην εφημερία και οι Παθολογικές έβαλαν φρένο στις εισαγωγές
11:48 Θεσσαλονίκη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των καταδικασμένων για το revenge porn της Τούνη
11:44 Αγρίνιο: Καρέ καρέ η αεροδιάσωση του 56χρονου ορειβάτη σε απόκρημνη πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης
11:33 Ιράν και ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο δύο σταδίων για εκεχειρία και συνολική συμφωνία
11:29 Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του
11:26 Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
11:21 Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο 30χρονη ανθυποπλοίαρχος μετά από πτώση σε πλοίο από την Πάτρα
11:19 Πάσχα με το βλέμμα στα αμνοερίφια: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και τιμές
11:14 Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή, δεν βρέθηκε μηχανισμός
11:07 Μήνυμα Μητσοτάκη με αιχμές, «καμπανάκι» και θεσμικές αλλαγές: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027
11:00 Δυτική Ελλάδα: Στο μικροσκόπιο η διακίνηση ναρκωτικών σε ανηλίκους μετά τα νέα περιστατικά
10:58 Μέτωπο φορέων για την Καλόγρια: «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική δικαίωση»
