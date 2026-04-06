Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του

Σε πένθος βρίσκεται ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, μετά την απώλεια της μητέρας του, γεγονός που έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρέτησε τη μητέρα του δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της και συνοδεύοντάς την με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Καλό Ταξίδι Μάνα μου Αγαπημένη. Ήσουν μια σπουδαία Κυρία για την Κοινωνία και την Οικογένεια», εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια. Το μήνυμά του προκάλεσε συγκίνηση, καθώς αποτύπωσε με λιτό τρόπο το προσωπικό του πένθος και τον αποχαιρετισμό σε ένα πρόσωπο με ξεχωριστή θέση στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Κρήτης, η εκλιπούσα ήταν η Στέλλα ή Στυλιανή Κεφαλογιάννη και ο θάνατός της έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για την οικογένεια, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από άλλη μεγάλη απώλεια.

