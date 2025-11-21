Πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά: «Πατέρα μου αγαπημένε… μέχρι να ξαναβρεθούμε»

Σε βαθύ πένθος βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που –όπως λέει– υπήρξε η πυξίδα και το πρώτο του λιμάνι.

21 Νοέ. 2025 12:15
Συγκίνηση προκαλεί το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για τον χαμό του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο Περιφερειάρχης Αττικής μοιράστηκε δημόσια τον προσωπικό του αποχαιρετισμό, μιλώντας για έναν άνθρωπο που υπήρξε διαρκής στήριξη σε κάθε του βήμα.

«Θα είσαι για πάντα η πιο γλυκιά σκιά δίπλα στο κάθε βήμα μου. Μέχρι να ξαναβρεθούμε», έγραψε μεταξύ άλλων, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που –όπως λέει– υπήρξε ο σταθερός του οδηγός και η πιο ήρεμη δύναμη στη ζωή του.

Στο μήνυμά του, ο κ. Χαρδαλιάς περιγράφει τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο αγέρωχο και φωτεινό, που έφυγε ήσυχα, αφήνοντας πίσω του μια παρουσία που –όπως σημειώνει– δεν θα σβήσει ποτέ. Αναφέρεται στη σχέση τους, στις κοινές αναμνήσεις, αλλά και στο αποτύπωμα που αφήνει μέσα στην οικογένεια.

Με λόγια έντονης συναισθηματικής φόρτισης, κλείνει τον αποχαιρετισμό γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι, Πατέρα μου. Θα είσαι για πάντα η πιο γλυκιά σκιά δίπλα στο κάθε βήμα μου».

