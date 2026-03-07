Πένθος στο Αίγιο για την απώλεια της μαθηματικού Βίκυς Φαραζούλη, έφυγε σε ηλικία 59 ετών
Βαρύ πένθος στο Αίγιο για την απώλεια της μαθηματικού Βικτωρίας (Βίκυς) Φαραζούλη, μιας γυναίκας ιδιαίτερα αγαπητής στην τοπική κοινωνία. Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 8 Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αίγιο η είδηση του θανάτου της Βικτωρίας (Βίκυς) Φαραζούλη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.
Η εκλιπούσα ήταν καθηγήτρια μαθηματικών και ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που τη γνώρισαν και τη θυμούνται με εκτίμηση.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Παναγία Φανερωμένη» στο Αίγιο.
Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 3:30 μ.μ., προκειμένου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί να της πουν το τελευταίο «αντίο».
Τη Βίκυ Φαραζούλη αποχαιρετούν ο σύζυγός της Ζήσης, τα παιδιά της Γιώργος και Αθανασία, οι γονείς της Αθανασία Επ. Φαραζούλη και Γεωργία Χριστοδ. Μάγγου, τα αδέλφια της Παναγούλα και Αθανάσιος Αποστολόπουλος και Ιωάννης Μάγγος, τα ανίψια της, καθώς και οι λοιποί συγγενείς.
Μετά την ταφή, η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο δημοτικό κυλικείο απέναντι από το κοιμητήριο.
