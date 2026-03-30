Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ

Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητές της ιστορίας του. Ο Βασίλης Γκούμας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία διαδρομή στα γήπεδα και ένα όνομα ταυτισμένο με μια ολόκληρη εποχή του αθλήματος.

Ο Γκούμας υπήρξε μία από τις πλέον παραγωγικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ, με πορεία που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, από τα πρώτα του βήματα στις αρχές του ’60 έως και την ολοκλήρωση της καριέρας του στα τέλη του ’80. Αγωνίστηκε με τη φανέλα μεγάλων συλλόγων, όπως ο Πανελλήνιος και η ΑΕΚ, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Ηλυσιακός.

Με την ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1981, συνδέοντας το όνομά του με μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο. Την ίδια ώρα, άφησε έντονο το αποτύπωμά του και σε ατομικό επίπεδο, καθώς αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μορφές στην ιστορία της Α’ Εθνικής, έχοντας πετύχει περισσότερους από 11.000 πόντους.

Η προσφορά του στο άθλημα υπήρξε καθοριστική και το όνομά του έμεινε συνδεδεμένο με τη χρυσή σελίδα του ελληνικού μπάσκετ. Δεν ήταν τυχαίο ότι πολλοί τον αποκαλούσαν «Αυτοκράτορα», προσωνύμιο που συνόδευσε την πορεία και την επιρροή του στα παρκέ.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλειά του, κάνοντας λόγο για μια τεράστια κληρονομιά που αφήνει πίσω του. Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Γκούμας ήταν ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος με 11.030 πόντους, ενώ ξεχωριστή μνεία γίνεται στην παρουσία του στην ΑΕΚ από το 1979 έως το 1985 και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1981, όταν στον τελικό με τον Ηρακλή είχε σημειώσει 30 πόντους.

Η ΑΕΚ στάθηκε ακόμη στο γεγονός ότι ο 10.000ός πόντος της καριέρας του σημειώθηκε σε παιχνίδι απέναντι στον ΒΑΟ, στο κλειστό του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, σε μια στιγμή που, όπως αναφέρεται, τιμήθηκε από συμπαίκτες και αντιπάλους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Γκούμας υπήρξε ένα από τα 29 ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ.

Αναφορά γίνεται και στη συνολική του διαδρομή, με την ΑΕΚ να επισημαίνει ότι διακρίθηκε επίσης με τον Πανελλήνιο και τον Ηλυσιακό, ενώ ξεκίνησε το μπάσκετ στον Βόλο και στον τοπικό Ολυμπιακό. Σημαντική ήταν και η παρουσία του στο εξωτερικό, όπου αγωνίστηκε σε ομάδες της Αιθιοπίας, της Νότιας Αφρικής και της Μοζαμβίκης. Υπήρξε επίσης διεθνής με την Εθνική Ανδρών από το 1966 έως το 1975, ενώ το 1974 συμμετείχε στη Μεικτή Ευρώπης δίπλα σε ονόματα-κολοσσούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με τη σειρά του, και ο Πανελλήνιος αποχαιρέτησε τον Βασίλη Γκούμα, χαρακτηρίζοντάς τον «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ. Ο σύλλογος υπενθύμισε ότι γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946 και ότι με τη φανέλα του Πανελληνίου αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, το 1970, το 1974, το 1975 και το 1977.

Στην ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος τον περιγράφει ως έναν από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες στην ιστορία του αθλήματος και ως τον πρώτο παίκτη που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως επισημαίνεται, ο συνολικός απολογισμός της καριέρας του έφτασε τους 11.030 πόντους με τις φανέλες του Πανελληνίου, της ΑΕΚ και του Ηλυσιακού.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ, όμως η διαδρομή και η παρακαταθήκη του Βασίλη Γκούμα θα παραμείνουν ζωντανές ως σημείο αναφοράς για το άθλημα και για όσους έζησαν ή έμαθαν την ιστορία του.

