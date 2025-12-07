Πένθος στον Αστέρα Τρίπολης, «έφυγε» σύζυγος ποδοσφαιριστή
Η «οικογένεια» του Αστέρα Τρίπολης πενθεί για την απώλεια της συζύγου του ποδοσφαιριστή της ομάδας, Ισιαγκά Σιλά.
Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTΟR:
«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.
Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.
Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.
Courage, frère!
Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».
