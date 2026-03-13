Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης ο Δήμος Ερυμάνθου αποχαιρετά τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, Γιώργο Αβραμόπουλο, με τον δήμαρχο Θόδωρο Μπαρή να εκφράζει τη θλίψη της δημοτικής αρχής αλλά και τη δική του προσωπική συγκίνηση για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε ταυτίσει την πορεία του με την προσφορά στον τόπο και την τοπική κοινωνία.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο δήμαρχος κάνει λόγο για μια απώλεια που αφήνει βαθύ αποτύπωμα στον Ερύμανθο, υπογραμμίζοντας ότι ο Γιώργος Αβραμόπουλος δεν υπήρξε μόνο ένας δραστήριος πρόεδρος κοινότητας, αλλά ένας άνθρωπος που βρισκόταν διαρκώς κοντά στους συνδημότες του, με ειλικρινές ενδιαφέρον, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης απέναντι στα κοινά.

Ο Θόδωρος Μπαρής επισημαίνει ότι ο εκλιπών είχε αφιερώσει την καρδιά και την ενέργειά του στην υπηρεσία του τόπου, αντιμετωπίζοντας την ενασχόληση με τα κοινά όχι ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως ουσιαστικό καθήκον προσφοράς. Όπως αναφέρει, σε κάθε μικρό ή μεγάλο θέμα της κοινότητας ήταν παρών, με καθαρό λόγο, σταθερή διάθεση συνεργασίας και πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.

Ξεχωριστή θέση στην ανακοίνωση καταλαμβάνει και η προσωπική σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο δήμαρχος αναφέρει ότι από το 2019, όταν ο Γιώργος Αβραμόπουλος εξελέγη πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, μοιράστηκαν κοινές αγωνίες, προσπάθειες και ελπίδες για την περιοχή. Τον χαρακτηρίζει όχι μόνο πολύτιμο συνεργάτη, αλλά και ειλικρινή φίλο, κάνοντας σαφές ότι η απώλειά του έχει και έντονα προσωπική διάσταση.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην επαγγελματική του διαδρομή, η οποία, όπως επισημαίνεται, συνδέθηκε για χρόνια με τον χώρο της υγείας. Ο Γιώργος Αβραμόπουλος εργάστηκε επί σειρά ετών ως προϊστάμενος του Τμήματος Διατροφής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, υπηρετώντας με αφοσίωση τον άνθρωπο και μέσα από αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, ανέπτυξε και επαγγελματική δραστηριότητα στην εστίαση, δημιουργώντας στο Ψαροφάι Πατρών το μεζεδοπωλείο «Σαν Άλλοτε».

Ο δήμαρχος σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν λειτούργησε απλώς ως κατάστημα, αλλά εξελίχθηκε σε σημείο συνάντησης για φίλους, συγχωριανούς και επισκέπτες, αντανακλώντας τον χαρακτήρα και την ανοιχτή καρδιά του ανθρώπου που το δημιούργησε. Όπως τονίζει, με το χαμόγελο, τη ζεστασιά και την καλοσύνη του, ο Γιώργος Αβραμόπουλος κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη πολλών ανθρώπων.

Η ανακοίνωση στέκεται ιδιαίτερα στο ανθρώπινο αποτύπωμα που αφήνει πίσω του, με τον δήμαρχο να υπογραμμίζει ότι ο τόπος γίνεται φτωχότερος, καθώς χάνει έναν άνθρωπο που τον υπηρέτησε με αληθινή αγάπη και ανιδιοτέλεια. Ο ίδιος αναφέρει ότι χάνει έναν καλό φίλο και έναν συνεργάτη με ουσιαστική προσφορά, δίνοντας στο μήνυμά του έντονο τόνο συγκίνησης.

Κλείνοντας, ο Θόδωρος Μπαρής, εκ μέρους της δημοτικής αρχής αλλά και προσωπικά, απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Νίκη, στα τέσσερα παιδιά του και σε όλους τους οικείους του, αποχαιρετώντας τον με λόγια βαθιάς εκτίμησης και ευγνωμοσύνης. Το τελευταίο του μήνυμα συνοψίζεται σε μια φράση προσωπική και φορτισμένη: ότι ο τόπος θα θυμάται πάντα την προσφορά του και ο ίδιος έναν άνθρωπο που τίμησε τη φιλία και την κοινή τους πορεία με τη στάση ζωής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



