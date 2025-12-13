Περάσαμε μια βραδιά στη βίλα του Λαδόπουλου – Φωτογραφίες

«Omne ignotum pro magnifico». Και για να μεταφράσουμε τον Τάκιτο: «Κάθε τι που είναι άγνωστο έχει την τάση να φαίνεται θαυμάσιο». Ή τρομακτικό θα προσθέταμε εμείς.

Η παλιά βίλα του Λαδόπουλου αποτελεί ένα από αυτά τα θαυμάσια, τρομακτικά άγνωστα μυστήρια της Πάτρας. Και ανεξάρτητα από το αν έχει, πλέον, εδώ και μερικά χρόνια έναν νέο ιδιοκτήτη, οι ιστορίες για πνεύματα και στοιχειά εξακολουθούν να υφίστανται, με το ιστορικό οίκημα να αποτελεί «calt» προορισμό ειδικά για τους «urban explorers» της Πάτρας.

Τι ήταν η βίλα Λαδόπουλου; Οπως το λέει και το όνομά της ήταν το σπίτι της οικογένειας του σπουδαίου βιομήχανου Ευάγγελου Λαδόπουλου και στη συνέχεια των απογόνων του. Το επιβλητικό κτίριο χτίστηκε το 1954 στο θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας κι αποτελούσε κόσμημα για την πόλη. Ηταν, μάλιστα, ένα από τα πρώτα κτίρια στην Ελλάδα που διέθετε σύστημα κλιματισμού.



Η νυχτερινή μας περιήγηση περιμετρικά της βίλας έγινε έχοντας προηγηθεί εξονυχιστική «μελέτη» για υποτιθέμενα μεταφυσικά φαινόμενα που είχαν συμβεί στη βίλα, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ακατοίκητη. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν χώρο πολλών στρεμμάτων, με πυκνή βλάστηση και δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι σε κάποια σημεία έχουν αποσπαστεί κάγκελα, προφανώς από κάποιους που στο παρελθόν επιχείρησαν να εισέλθουν στο εσωτερικό του οικοπέδου.



Ας μην κρυβόμαστε: Η φήμη της «στοιχειωμένης βίλας» προέρχεται κυρίως από την εγκατάλειψή της. Για πολλά χρόνια, εξαιτίας της ερειπωμένης και εγκαταλελειμμένης κατάστασής της, προσέλκυσε λάτρεις του μεταφυσικού ή της βραδινής εξερεύνησης παλιών χώρων κι αποτέλεσε φόντο για αναφορές περί παράξενων θορύβων, ανεξήγητων φαινομένων, ακόμη-ακόμη και σκοταδιστικών τελετών. Υπήρξαν, μάλιστα, μαρτυρίες -αν μπορούμε να τις αποκαλέσουμε έτσι- που χαρακτήριζαν τη βίλα ως μια «πύλη σε μια άλλη διάσταση» (κάτι σαν την ταινία «Stargate» ας πούμε). Κάποιοι μεγαλύτεροι ηλικιακά ορκίζονταν ότι έβλεπαν «τα βράδια να αιωρούνται σκιές από υπηρέτριες, κηπουρούς και το φάντασμα του γερο-Λαδόπουλου».

Για να πούμε την αλήθεια, εμείς δεν συναντήσαμε τίποτα από όλα αυτά. Ισως μας προστάτεψαν και οι Αγιοι Απόστολοι, που φυλάνε… σκοπιά στο ομώνυμο εκκλησάκι της περιοχής. Ισως πάλι όλα αυτά να είναι απλά ωραίες ιστοριούλες για να μην… απομακρύνονται τα παιδιά πολύ από το σπίτι τους όταν πέφτει ο ήλιος. Σε κάθε περίπτωση, όπως μας ενημέρωσε γνωστός μεσίτης της Πάτρας: «Η βίλα πουλήθηκε πριν από τρία περίπου χρόνια, με τον νέο ιδιοκτήτη να είναι επιχειρηματίας, ο οποίος προέρχεται από την Αθήνα, αλλά έχει συγγενικούς δεσμούς με την Πάτρα».



Και κάπως έτσι κλείνει ένας ολόκληρος κύκλος που αφορούσε την Πάτρα μιας άλλης εποχής, με τους ευπατρίδες επιχειρηματίες και βιομηχάνους, αλλά και με τους αστικούς θρύλους της κι ανοίγει, παράλληλα, κι ένας άλλος κύκλος, ο οποίος αφορά το σήμερα, το αύριο, το τρένο, το λιμάνι, την κρουαζιέρα και την πόλη που θα θέλαμε να έχουμε. Μια πόλη που δυστυχώς οι «σκοτεινές δυνάμεις του άλλου κόσμου κρατούν σιδεροδέσμια κι αιχμάλωτη στα κάτεργα της πύρινης αβύσσου»…

Ως επίλογο αφήσαμε μια απαραίτητη διευκρίνιση-υποσημείωση: Φυσικά και στόχος μας δεν είναι να θίξουμε τους σημερινούς ιδιοκτήτες της βίλας ή τους απογόνους της οικογένειας Λαδόπουλου. Η μοναδική επιδίωξη του ρεπορτάζ, το οποίο εντάσσεται στη σειρά των σχετικών αφιερωμάτων που έχει ξεκινήσει και συνεχίζει με επιτυχία η «Π», είναι να προβάλουμε μέρη της Πάτρας που συνδέονται με ιστορίες φαντασμάτων. Αυτό και τίποτα άλλο!

