Πέρασε στην επόμενη φάση του The Voice η ανιψιά του Τζίμη Πανούση!

Εκλεψε την παράσταση στο The Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση, Δέσποινα, που τραγούδησε μιούζικαλ από τη «Μικρή Γοργόνα». Χρήστος Μάστορας και Πάνος Μουζουράκης γύρισαν από τις καρέκλες τους.

Όταν συστήθηκε σε κριτές και κοινό, ο Χρήστος Μάστορας τη ρώτησε «ω, του γνωστού; Υπάρχει συγγένεια;» με τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «σεβασμός».

Όπως εξήγησε η 16χρονη, ο Τζίμης Πανούσης ήταν ξάδελφος του πατέρα της, με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να τραγουδούν μαζί το «Νεοέλληνες».

Στη συνέχεια η Δέσποινα Πανούση εξομολογήθηκε ότι «ξέρω ελάχιστα ελληνικά τραγούδια».

Τελικά, όπως είπε, «μετά από πολλή σκέψη η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα» με τον Πάνο Μουζουράκη να την ρωτάει «ο εγκέφαλός σου;» και τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «παιδί μου, δεν ξέρει τίποτα αυτός».

