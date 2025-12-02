Περίεργο περιστατικό στην Πάτρα: «Κάπνιζε» η φωτιζόμενη διάβαση πεζών ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα φανάρια στον κόμβο Κουρτέση, προκαλώντας ανησυχία και απορίες σε διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο pelop.gr, από το έδαφος στις νέες φωτιζόμενες διαβάσεις πεζών άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, με αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να σταματήσουν και να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα το φαινόμενο. Σε βίντεο που τραβήχτηκε επιτόπου, φαίνεται καθαρά το σημείο να «καπνίζει», χωρίς ωστόσο να είναι εμφανής η αιτία.

Το σχετικό υλικό εστάλη στην ενημερωτική ιστοσελίδα pelop.gr, ώστε να γίνουν οι σχετικές ενέργειες και να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για τεχνική βλάβη στο σύστημα της φωτιζόμενης διάβασης, υπερθέρμανση καλωδίων ή κάποιο άλλο πρόβλημα στο οδόστρωμα.ς.

