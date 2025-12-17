Περιφερειακό Συμβούλιο: Κοινό ψήφισμα από τις παρατάξεις «Νέα Δυτική Ελλάδα» και «Μαζί Αλλάζουμε» για τους αγρότες

Κοινό ψήφισμα συμπαράστασης των αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και στήριξης των δίκαιων αιτημάτων τους κατέθεσαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, οι παρατάξεις «Νέα Δυτική Ελλάδα» – Σπ. Σκιαδαρέσης και «Μαζί Αλλάζουμε»- Κ. Καρπέτας.

Στο ψήφισμα στο οποίο υιοθετείται το σύνολο των δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου αναφέρεται:

«ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη: α) την ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ως βασικού πυλώνα της τοπικής οικονομίας και κοινωνικής συνοχής, β) την υποχρέωση της Περιφέρειας να μεριμνά για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αγροτική παραγωγή, την προστασία των φυσικών πόρων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους παραγωγούς, καθώς και γ) τις αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας και της χρηστής διοίκησης, εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα:

Εκτιμώντας ότι:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει σημαντικό αγροτικό, κτηνοτροφικό, μελισσοκομικό και αλιευτικό δυναμικό, το οποίο αποτελεί θεμέλιο της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις που σχετίζονται με το αυξημένο κόστος παραγωγής, την έλλειψη υποδομών, την περιορισμένη πρόσβαση σε αγορές, την κλιματική κρίση και την ανάγκη εκσυγχρονισμού των παραγωγικών διαδικασιών.

Οι παραγωγοί, οι συνεταιρισμοί και οι επαγγελματικοί φορείς του πρωτογενούς τομέα έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων στήριξης, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

Η Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της ως θεσμός δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, οφείλει να προγραμματίζει, να συντονίζει και να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την αγροτική ανάπτυξη, την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφασίζει:

Να εκφράσει την πλήρη στήριξή του στα αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση των υποδομών, την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης και καινοτομίας. Ειδικότερα:

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Να καταβληθούν εδώ και τώρα όλα τα χρωστούμενα από την Κυβέρνηση.

Να δοθούν κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλυφθούν οι βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας, όπου αυτό δύναται.

Να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που διεκδικεί το αγροτικό κίνημα σε κάθε περιοχή (πχ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία, κλπ.).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Να υπάρξει σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία (και όχι με την έκταση) και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να καταργηθούν ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Να υπάρξει νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Να γίνουν άμεσοι έλεγχοι και να πληρωθούν όλα τα δεσμευμένα ΑΦΜ, καθώς επίσης να πληρωθεί το Μέτρο 23 και να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς (πχ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.).

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία, όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Να υπάρξει άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Αναφορικά με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, να γίνει εμβολιασμός των ζώων, να υπάρξει πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Επίσης, να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να επιστραφούν και να μοιραστούν στους πραγματικούς δικαιούχους τα χρήματα που κλάπηκαν, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και μη ένταξή του στην ΑΑΔΕ.

Να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Οικονομικών, να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, όπως:

Αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων τους.

Προώθηση του αγροτικού εξηλεκτρισμού και τη μετατροπή του σε βιώσιμο και πράσινο παραγωγό ενέργειας στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (ποιμνιοστάσια).

Βελτίωση της απορρόφησης των Κοινοτικών Προγραμμάτων, με έμφαση στους επιλαχόντες των Σχεδίων Βελτίωσης.

Επιτάχυνση της εκπόνησης και εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Υλοποίηση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης της σταφίδας.

Ενίσχυση και ομογενοποίηση των ποιοτικών ελέγχων στα αγροτικά προϊόντα.

Εκπόνηση ειδικών μελετών για βασικά προϊόντα των τριών Νομών της Περιφέρειας, όπως για το γενετικό υλικό και τις τοπικές φυλές ζώων, καθώς και για τις ποικιλίες νέων αμπελιών.

Ενοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορές στα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταξύ των τριών Νομών της Περιφέρειας.

Ενίσχυση των εγγειοβελτιωτικών έργων και των αρδευτικών υποδομών.

Προώθηση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και στήριξης της βιολογικής γεωργίας.

Δημιουργία και λειτουργία Περιφερειακών Κέντρων Αγροτικής Καινοτομίας και Συμβουλευτικής.

Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και «πάγωμα» των οφειλών σε φορολογική αρχή, ασφαλιστικά ταμεία, ΚΕΑΟ, πιστωτικά ιδρύματα, δήμους, ΔΕΗ σε όσους διαγνωσμένα πλέον δεν έχουν εισόδημα μετά τις θεομηνίες και τη θανάτωση των ζώων τους.

Να αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρωτοβουλία διαλόγου με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες κάθε περιοχής, καθώς και την εκπόνηση Προγράμματος Αγροτικής Ανασυγκρότησης με ομάδα έργου στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Να δοθούν άμεσα όροι διασύνδεσης στις ενεργειακές κοινότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πχ. κτήμα Πόλντερ). Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους Υπουργούς, στους Βουλευτές της Περιφέρειας, στους Δήμους, στους Αγροτικούς Συλλόγους και στα μέσα ενημέρωσης, προς ενημέρωση και ενίσχυση της δημόσιας διαβούλευσης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δηλώνει: Ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των θεμάτων του πρωτογενούς τομέα και να παρεμβαίνει θεσμικά, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, τη στήριξη των παραγωγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



