«Περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

Ευτυχώς φαίνεται ότι αίσιο τέλος θα έχει η περιπέτεια του ζευγαριού από την Έδεσσα, ηλικίας 55 και 65 ετών, το οποίο είχε δηλητηριαστεί από άγρια μανιτάρια που είχαν συλλέξει οι ίδιοι από το βουνό.

Καταγγελία από τον αδελφό της γυναίκας-θύματος και σύλληψη 65χρονου για εκδικητική πορνογραφία

Η γυναίκα, μιλώντας στο LiveNews, εξέφρασε την ανακούφιση της, καθώς οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.

Η 55χρονη, δήλωσε ότι «όλα έγιναν όπως έπρεπε», εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την άψογη ιατρική φροντίδα. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη βοήθεια που μας παρείχαν. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», είπε, αναφέροντας ότι οι υγειονομικοί φορείς της Ιταλίας αποφάσισαν να σταματήσουν τις διαδικασίες για μεταμόσχευση, καθώς η κατάσταση της υγείας τους παρουσίαζε βελτίωση.

Το ζευγάρι είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικές ημέρες, όταν κατανάλωσε μανιτάρια που είχαν μαζέψει από το βουνό. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστησαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν επειγόντως σε νοσοκομεία της Ιταλίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη Ρώμη και ο σύζυγός της στην Πίζα. Όπως ανέφεραν οι γιατροί, η υγεία τους άρχισε να βελτιώνεται και αυτό απέτρεψε την ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ κάθε χρόνο καταγράφονται 80 με 140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια στη χώρα.

Ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εξήγησε ότι η μεταμόσχευση σε περιπτώσεις δηλητηρίασης από μανιτάρια γίνεται συνήθως νωρίς, εάν η κατάσταση είναι κρίσιμη, ή στην περίπτωση που η υγεία του ασθενούς δεν βελτιώνεται, όπως συνέβη στο ζευγάρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



