Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
Δεν είχαν προβλήματα οι «κιτρινόμαυροι» στο ντεμπούτο του Ανδρέα Ζήκου
Σε περίπατο μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Πήγασο η Αχαΐκή. Η ομάδα της Κάτω Αχαΐας επικράτησε 3-0 και βρέθηκε πάλι στο -3 από τον πρωτοπόρο Ατρόμητο, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.
Πρωταγωνιστής των «κιτρινόμαυρων» ο Ηλίας Κουλούρης που πέτυχε και τα τρία γκολ και έπιασε την πρώτη θέση των σκόρερς.
Στο 32′ ο Λιάκος εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα βρήκε σε σώμα και ο Κουλούρης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Στο 42′ ο Κλήσης είχε κεφαλιά στο δοκάρι, αλλά στο 59′ ο Καλόφωνος έστρωσε στον Κουλούρη και αυτός με πλασέ από το ύψος της περιοχής έκανε το 2-0.
Στο 79′ ο Κουλούρης έκλεψε τη μπάλα, βγήκε τετ α τετ με τον Κατσαΐτη, έσκαψε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα για το 3-0.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Ατρόμητος
|11
|27-9
|26
|Αχαϊκή
|11
|25-6
|23
|Πανμοβριακός
|11
|23-12
|23
|Πήγασος
|11
|19-11
|20
|Διαγόρας
|11
|22-16
|15
|Δόξα Νιφ.
|11
|9-11
|14
|Αστέρας Μιντ.
|11
|12-17
|12
|Αστέρας Τσουκ.
|11
|10-30
|8
|Δόξα Π.
|11
|13-30
|7
|Αχαιός
|11
|9-27
|5
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News