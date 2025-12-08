Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη

Σε περίπατο μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Πήγασο η Αχαΐκή. Η ομάδα της Κάτω Αχαΐας επικράτησε 3-0 και βρέθηκε πάλι στο -3 από τον πρωτοπόρο Ατρόμητο, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Πρωταγωνιστής των «κιτρινόμαυρων» ο Ηλίας Κουλούρης που πέτυχε και τα τρία γκολ και έπιασε την πρώτη θέση των σκόρερς.

Στο 32′ ο Λιάκος εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα βρήκε σε σώμα και ο Κουλούρης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 42′ ο Κλήσης είχε κεφαλιά στο δοκάρι, αλλά στο 59′ ο Καλόφωνος έστρωσε στον Κουλούρη και αυτός με πλασέ από το ύψος της περιοχής έκανε το 2-0.

Στο 79′ ο Κουλούρης έκλεψε τη μπάλα, βγήκε τετ α τετ με τον Κατσαΐτη, έσκαψε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα για το 3-0.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 11 27-9 26 Αχαϊκή 11 25-6 23 Πανμοβριακός 11 23-12 23 Πήγασος 11 19-11 20 Διαγόρας 11 22-16 15 Δόξα Νιφ. 11 9-11 14 Αστέρας Μιντ. 11 12-17 12 Αστέρας Τσουκ. 11 10-30 8 Δόξα Π. 11 13-30 7 Αχαιός 11 9-27 5

