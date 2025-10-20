Περιπολικό με… ψυγείο στο πορτμπαγκάζ: Το ΒΙΝΤΕΟ από το Καματερό που έγινε viral

Τις τελευταίες δύο ημέρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από το Καματερό, στο οποίο φαίνεται περιπολικό να κινείται σε δρόμο της περιοχής έχοντας φορτωμένο στο πορτμπαγκάζ ένα… ψυγείο.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το περιπολικό να κινείται κανονικά, ενώ σε ορισμένα σημεία παίρνει απότομες στροφές, με το ψυγείο να παραμένει τοποθετημένο στο πίσω μέρος του οχήματος.

Ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο σχολίασε δηκτικά πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», παραπέμποντας στην πρόσφατη υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία είχε ζητήσει τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο ούτε υπό ποιες συνθήκες. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για υπηρεσιακή μεταφορά ή για παράτυπη χρήση υπηρεσιακού οχήματος.

