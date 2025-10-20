Περιπολικό με… ψυγείο στο πορτμπαγκάζ: Το ΒΙΝΤΕΟ από το Καματερό που έγινε viral

Ένα βίντεο που δείχνει περιπολικό να μεταφέρει ψυγείο στους δρόμους του Καματερού έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα, προκαλώντας σχόλια και ερωτήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιπολικό με… ψυγείο στο πορτμπαγκάζ: Το ΒΙΝΤΕΟ από το Καματερό που έγινε viral
20 Οκτ. 2025 11:18
Pelop News

Τις τελευταίες δύο ημέρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από το Καματερό, στο οποίο φαίνεται περιπολικό να κινείται σε δρόμο της περιοχής έχοντας φορτωμένο στο πορτμπαγκάζ ένα… ψυγείο.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το περιπολικό να κινείται κανονικά, ενώ σε ορισμένα σημεία παίρνει απότομες στροφές, με το ψυγείο να παραμένει τοποθετημένο στο πίσω μέρος του οχήματος.

Ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο σχολίασε δηκτικά πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», παραπέμποντας στην πρόσφατη υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία είχε ζητήσει τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

@angelos___xxxxxlτο περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ♬ πρωτότυπος ήχος – Κωνσταντίνος Τελίδης

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο ούτε υπό ποιες συνθήκες. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για υπηρεσιακή μεταφορά ή για παράτυπη χρήση υπηρεσιακού οχήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:53 Η Πάτρα στο ποτήρι: Η Σοφία Χριστοπούλου συνομιλεί για την τεντούρα με τον Σωτήρη Κοντιζά στο GreekFarms ΒΙΝΤΕΟ
13:45 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε
13:40 Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
13:37 Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόσμο
13:32 Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες
13:28 Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία
13:25 ΚΟΔΗΠ: «Μεροληπτική πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών – Ζητούμε ίση μεταχείριση για τα παιδιά και τις δημοτικές δομές»
13:21 Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία
13:17 Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει
13:14 Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»
13:14 Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»
13:02 Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
12:59 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν
12:58 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση
12:54 Επανεκλογή Καλογερόπουλου στον ΙΟΠ-Δείτε όλο το νέο ΔΣ
12:51 Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
12:46 Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»
12:39 Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
12:36 Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ