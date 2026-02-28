Περιθώρι Ναυπακτίας: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στη μέση του δρόμου! ΒΙΝΤΕΟ
Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά
Συναγερμός στη μέση του δρόμου με φωτιά, που πήρε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Περιθώρι Ναυπακτίας.
Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τον οδηγό του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να προλαβαίνει να βγαίνει εγκαίρως.
