Περιθώρι Ναυπακτίας: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στη μέση του δρόμου! ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά

Πυροσβεστική
28 Φεβ. 2026 17:27
Pelop News

Συναγερμός στη μέση του δρόμου με φωτιά, που πήρε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Περιθώρι Ναυπακτίας.

Πάτρα: Ρήξη Δήμου-Υπουργείου για το τρένο

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τον οδηγό του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να προλαβαίνει να βγαίνει εγκαίρως.

