Περού – Διαδηλώσεις: Η στιγμή που άρμα μάχης εισβάλλει σε ιστορικό Πανεπιστήμιο

Πολιτικό χάος επικρατεί στο Περού εδώ και δύο μήνες, όπου οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες ξένοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στην πρωτεύουσα Λίμα, πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο ιστορικό πανεπιστήμιο Σαν Μάρκος και συνέλαβαν περισσότερα από 200 άτομα, στην πλειονότητα φοιτητές, που είχαν κάνει κατάληψη.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή που τεθωρακισμένο όχημα των δυνάμεων ασφαλείας έριξε την πύλη κι εκατοντάδες αστυνομικοί εισέβαλαν στο Σαν Μάρκος.

#Peru : police have raided #Lima ’s San Marcos University, smashing the gates, beating students in their dorms & arresting 200+ ppl. The attack is the latest by a coup govt that has killed over 60 ppl while trying to violently repress protests. #PeruResiste pic.twitter.com/QnDMKFGIzV

Ελικόπτερα εμφανίστηκαν από το πουθενά ενώ έγινε και χρήση δακρυγόνων.

Thousands of protesters have clashed with police in Peru's capital for the second day in a row, as they demanded the resignation of President Dina Boluarte and the return of her predecessor.

More on the protests here: https://t.co/Zp4L3srBoI pic.twitter.com/wVfDVCZCOs

— Sky News (@SkyNews) January 22, 2023