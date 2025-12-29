Περού: Ισχυρός σεισμός, τραυματίστηκαν 25 άτομα

Ο σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Περού, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Περού: Ισχυρός σεισμός, τραυματίστηκαν 25 άτομα
29 Δεκ. 2025 7:51
Pelop News

Σεισμική δόνηση 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Περού, στον νομό Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή 28/12/2025

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε προχθές στις 21:51 (τοπική ώρα· χθες στις 04:51 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι αρχές.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Η σκοτεινή ενέργεια ίσως αλλάζει: Το σενάριο της «Μεγάλης Σύνθλιψης» επαναφέρει το ερώτημα για το τέλος του Σύμπαντος
12:00 Πάτρα: Οι «Μποναμάδες» στήθηκαν στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων – «Αρωμα» παλιάς Πρωτοχρονιάς
11:58 Ζελένσκι – Τραμπ: Χωρίς ρήξη αλλά με ανοιχτά «αγκάθια» οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
11:55 Νεκρός 84χρονος στον όρμο Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού
11:51 Πάτρα: Στη Λαϊκή Αγορά της οδού Μακεδονίας ο Διονύσης Πλέσσας – Μήνυμα στήριξης σε επαγγελματίες και αγρότες
11:46 Παράσυρση πεζού στο κέντρο της Πάτρας – Συναγερμός στη διασταύρωση Αγ. Ανδρέου και Ερμού
11:44 Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε και αποδόθηκε στη λατρεία ο βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου
11:33 Τραγωδία στην Κάτω Τούμπα: Κατέληξε η 78χρονη μετά τη φωτιά σε πολυκατοικία
11:27 Γιορτή αθλητισμού στην Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου στα Ζαρουχλέικα και τιμητικό τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη ΦΩΤΟ
11:22 «Δεν άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται»: Τι λέει ο ήρωας της επίθεσης στο Μπόνταϊ
11:16 Θλίψη στη Δυτική Αχαΐα για τον θάνατο του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη – Συλλυπητήρια από τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο
11:12 Χρηματοδότηση 4,14 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες: Στον σχεδιασμό και η Εστία του Πανεπιστημίου Πάτρας στο Κουκούλι
11:01 Νεκροί ορειβάτες – Βαρδούσια: Πώς μπορεί να προκάλεσαν οι ίδιοι τη χιονοστιβάδα
10:55 Avatar: Φωτιά και Στάχτη – Όταν ο μύθος γίνεται αποκαΐδια
10:54 Ελληνες του εξωτερικού: Θα εκλέγουν τρεις βουλευτές, το νέο νομοσχέδιο
10:48 Πένθος για την οικογένεια Λαμπρόπουλου
10:48 Εισήγηση Κακλαμάνη για «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών
10:41 Γεωργιάδης για αγρότες: Πλέον χάνουν το δίκιο τους
10:32 Διαψεύδουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πάνε σε διάλογο με την Κυβέρνηση
10:19 Σήμερα δικάζεται ο Αρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή, τι υποστηρίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ