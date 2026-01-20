Περούκες, τακούνια και μπερδέματα: Οι ΣΦήΓΚΕΣ στο Πάνθεον με το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»

Με μια εκρηκτική κωμωδία γεμάτη ρυθμό, μουσική και θεατρική τόλμη επιστρέφουν οι ΣΦήΓΚΕΣ στη σκηνή του Θεάτρου Πάνθεον, από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Περούκες, τακούνια και μπερδέματα: Οι ΣΦήΓΚΕΣ στο Πάνθεον με το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»
20 Ιαν. 2026 12:22
Pelop News

Οι ΣΦήΓΚΕΣ επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Πάνθεον με την εκρηκτική κωμωδία «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό».

Εμπνευσμένη από το θρυλικό «Μερικοί το προτιμούν καυτό» των Billy Wilder & I.A.L. Diamond, η παράσταση μάς μεταφέρει στο 1929, εκεί όπου δύο μουσικοί βρίσκονται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Η μόνη λογική λύση; Περούκες, τακούνια και ένα γυναικείο μουσικό συγκρότημα με προορισμό το Μαϊάμι. Και κάπου εκεί… όλα αρχίζουν να μπερδεύονται επικίνδυνα.

Με γρήγορο ρυθμό, ζωντανή μουσική και θεατρική τόλμη, η παράσταση παίζει με την ταυτότητα, το φύλο και τον έρωτα, αποδεικνύοντας πως το κλασικό χιούμορ δεν παλιώνει, απλώς ανανεώνεται.

Η διασκευή και σκηνοθεσία της Βικτωρίας Αγγελοπούλου, με «πινελιές» του Κωνσταντίνου Μάγνη, μετατρέπει το εμβληματικό κινηματογραφικό υλικό σε ένα ζωντανό, παιχνιδιάρικο θεατρικό παιχνίδι.

Στο σημειωμά της η Βικτωρία Αγγελοπούλου αναφέρει:

«Το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» ήταν το σενάριο που με ιντρίγκαρε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από όλη την ομάδα. Μόνο που, από τη στιγμή που το πήρα στα χέρια μου, άρχισε να μου καίει τα πάντα, παλάμες, ώμους, στέρνο και, κυρίως, τον εγκέφαλο.

Πάλι την είχα κάνει την αποκοτιά μου.

Να τα βάλουμε με τον Billy Wilder, τον I.A.L. Diamond, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τη Marilyn Monroe, τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon; Με ένα έργο-μύθο;

«Σκάσε και κολύμπα», μου είπα.

Και κολυμπήσαμε. Με ναύτες γεμάτους ταλέντο, κέφι και θεατρική ναυτοσύνη, που έβαλαν πλάτη για να σηκώσουμε πανιά σ’ αυτό το απαιτητικό ταξίδι. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς, όπως και τον Κωνσταντίνο Μάγνη για τις πικάντικες πινελιές του.

Θα φτάσουμε σε απάνεμο λιμάνι ή θα πέσουμε σε καμιά ξέρα;
Εσείς θα μας το πείτε».

Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» ανεβαίνει στο Θέατρο «Πάνθεον» από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου και τα  έχει όλα στο … μενού: Μαλλιά, μουσική και μπερδέματα. Γιατί στη σκηνή όλα επιτρέπονται… εκτός από τη βαρεμάρα!»

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στήριξη της «καρδιάς» της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας με 23 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας»
15:16 Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
15:08 Τι Επηρεάζει το Κόστος των Ρολών Καταστημάτων το 2026;
15:00 Πάτρα: Τσακωμοί για το παρκάρισμα – Μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εντάσεις, στα Προσφυγικά
14:59 Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική
14:51 Θλίψη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Ρωμαίου
14:46 Η Πάτρα ανοίγει θαλάσσια πύλη προς την Αίγυπτο
14:42 Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές – «Και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», λέει ο Γιαννάκος
14:39 Αιγιάλεια: Γεύμα στο ΕΚΑΜΕ από το μαγειρείο «ΠΛΕΣΣΑΣ»
14:36 Μανιασμένοι άνεμοι «παραλύουν» τις θαλάσσιες μεταφορές σε Πάτρα, Ρίο και Κυλλήνη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Δυτική Ελλάδα: Νέα πρόσκληση για το DigiWest – 121 επιχειρήσεις μπαίνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
14:33 Κακοκαιρία: Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων αύριο στην Αττική
14:29 Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου λόγω των ισχυρών ανέμων
14:26 Σε αυξημένη ετοιμότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση
14:15 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Μια 6χρονη επέζησε μόνη – Νεκρή ολόκληρη η οικογένειά της
14:08 Σε εκλογές αύριο και μεθαύριο το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
14:01 Η «αχίλλειος πτέρνα» της Γροιλανδίας: Η ανακάλυψη που απειλεί τους πάγους και περιπλέκει τα σχέδια Τραμπ
13:55 Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα
13:44 Φωκίδα: Ανήλικος πίσω από εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Συνελήφθησαν και οι γονείς του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ