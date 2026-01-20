Περούκες, τακούνια και μπερδέματα: Οι ΣΦήΓΚΕΣ στο Πάνθεον με το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»

Οι ΣΦήΓΚΕΣ επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Πάνθεον με την εκρηκτική κωμωδία «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό».

Εμπνευσμένη από το θρυλικό «Μερικοί το προτιμούν καυτό» των Billy Wilder & I.A.L. Diamond, η παράσταση μάς μεταφέρει στο 1929, εκεί όπου δύο μουσικοί βρίσκονται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Η μόνη λογική λύση; Περούκες, τακούνια και ένα γυναικείο μουσικό συγκρότημα με προορισμό το Μαϊάμι. Και κάπου εκεί… όλα αρχίζουν να μπερδεύονται επικίνδυνα.

Με γρήγορο ρυθμό, ζωντανή μουσική και θεατρική τόλμη, η παράσταση παίζει με την ταυτότητα, το φύλο και τον έρωτα, αποδεικνύοντας πως το κλασικό χιούμορ δεν παλιώνει, απλώς ανανεώνεται.

Η διασκευή και σκηνοθεσία της Βικτωρίας Αγγελοπούλου, με «πινελιές» του Κωνσταντίνου Μάγνη, μετατρέπει το εμβληματικό κινηματογραφικό υλικό σε ένα ζωντανό, παιχνιδιάρικο θεατρικό παιχνίδι.

Στο σημειωμά της η Βικτωρία Αγγελοπούλου αναφέρει:

«Το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» ήταν το σενάριο που με ιντρίγκαρε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από όλη την ομάδα. Μόνο που, από τη στιγμή που το πήρα στα χέρια μου, άρχισε να μου καίει τα πάντα, παλάμες, ώμους, στέρνο και, κυρίως, τον εγκέφαλο.

Πάλι την είχα κάνει την αποκοτιά μου.

Να τα βάλουμε με τον Billy Wilder, τον I.A.L. Diamond, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τη Marilyn Monroe, τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon; Με ένα έργο-μύθο;

«Σκάσε και κολύμπα», μου είπα.

Και κολυμπήσαμε. Με ναύτες γεμάτους ταλέντο, κέφι και θεατρική ναυτοσύνη, που έβαλαν πλάτη για να σηκώσουμε πανιά σ’ αυτό το απαιτητικό ταξίδι. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς, όπως και τον Κωνσταντίνο Μάγνη για τις πικάντικες πινελιές του.

Θα φτάσουμε σε απάνεμο λιμάνι ή θα πέσουμε σε καμιά ξέρα;

Εσείς θα μας το πείτε».

Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» ανεβαίνει στο Θέατρο «Πάνθεον» από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου και τα έχει όλα στο … μενού: Μαλλιά, μουσική και μπερδέματα. Γιατί στη σκηνή όλα επιτρέπονται… εκτός από τη βαρεμάρα!»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



