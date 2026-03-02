Περσικός Κόλπος: 85 Έλληνες ναυτικοί σε εμπόλεμη ζώνη – 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας αποκάλυψε ότι 85 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται σε πλοία εντός του Περσικού Κόλπου, ενώ συνολικά 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων κινούνται στην ευρύτερη ζώνη.

02 Μαρ. 2026 12:24
Pelop News

Ογδόντα πέντε Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλοία εντός της εμπόλεμης ζώνης του Περσικού Κόλπου, ενώ 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας το πρωί της Δευτέρας (02.03.2026) στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέφερε ότι η ενημέρωση από τον θάλαμο επιχειρήσεων είναι διαρκής τα τελευταία δύο 24ωρα, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται «ανά λεπτό και ανά ώρα».

Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20%-25% του φυσικού αερίου. Όπως τόνισε, η σημασία τους για την παγκόσμια ενεργειακή και εμπορική αλυσίδα είναι καθοριστική, γεγονός που καθιστά τις επιπτώσεις της κρίσης άμεσες και ευρύτερες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις τελευταίες ώρες έχουν σημειωθεί επιθέσεις με πυραύλους και drones σε εμπορικά πλοία, καθώς και πλήγματα σε λιμενικές εγκαταστάσεις, ναυτικές βάσεις και υπεράκτιες υποδομές. Υπήρξαν τραυματισμοί ναυτικών και ένας νεκρός, χωρίς ωστόσο να αφορούν ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία.

Ανέφερε ακόμη ότι τέσσερα εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις, εκ των οποίων το ένα ανήκει σε ελληνική εταιρεία (χωρίς ελληνική σημαία). Το συγκεκριμένο πλοίο υπέστη περιορισμένες ζημιές και συνέχισε την πορεία του προς λιμάνι, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η παρουσία ελληνικών πλοίων

Ο κ. Κικίλιας διευκρίνισε ότι 10 ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου, πέραν των Στενών του Ορμούζ, ενώ άλλα πέντε κινούνται εκτός. Από τα 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή, τα 265 βρίσκονται στις προσβάσεις του Κόλπου του Ομάν.

Στα 10 πλοία εντός του Κόλπου επιβαίνουν οι 85 Έλληνες ναυτικοί, για τους οποίους –όπως ανέφερε– «όλοι είναι καλά», με τις εταιρείες να διατηρούν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το υπουργείο.

Ο υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση εμπορικών πλοίων και ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία θα έπρεπε να μένει εκτός πολεμικών συγκρούσεων. Υπογράμμισε επίσης ότι έχει επισημανθεί στα ελληνικά πλοία ο κίνδυνος από τους Χούθι, αν και προς το παρόν –όπως είπε– οι επιθέσεις προέρχονται από το Ιράν.

Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Τέλος, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα είχε τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο, τονίζοντας ότι απαιτούνται ψυχραιμία και προσεκτική αξιολόγηση της κατάστασης.

Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή, οι οποίοι υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 12.500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ναυτικών και ταξιδιωτών.

