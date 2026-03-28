Πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα – Πανελλήνια συγκίνηση, Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό της

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που είχε συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις συνέπειες του σοβαρού εγκεφαλικού που είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.

28 Μαρ. 2026 19:07
Pelop News

Τίτλοι τέλους γράφτηκαν για τη Μαρινέλλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, η οποία πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και χιλιάδες ανθρώπους που τη συνόδευσαν επί δεκαετίες μέσα από τα τραγούδια, τις εμφανίσεις και τη μοναδική παρουσία της στη σκηνή.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν 87 ετών. Είχε γεννηθεί στις 19 Μαΐου 1938 και το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο της περιπέτειας της υγείας της άνοιξε το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου 2024, όταν κατέρρευσε μπροστά στο κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας στο κατάμεστο Ηρώδειο. Εκείνη τη στιγμή ερμήνευε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς, όταν ξαφνικά σωριάστηκε στη σκηνή, παγώνοντας θεατές και συνεργάτες.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Από τότε ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη και μακρά μάχη για την υγεία της, με την αγωνία να παραμένει ζωντανή επί μήνες και κάθε νεότερη πληροφορία για την κατάστασή της να παρακολουθείται στενά από το κοινό και τους ανθρώπους του χώρου. Ακόμη και μέσα στο 2026, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι συνέχιζε να δίνει τη δική της μάχη αποκατάστασης.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά της με μία λιτή ανακοίνωση.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», αναφέρει η οικογένειά της.

Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια. Υπήρξε μια ερμηνεύτρια που σφράγισε ολόκληρες εποχές, με διαδρομή δεκαετιών, ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα και μια φωνή που ταυτίστηκε με μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Η παρουσία της υπήρξε διαρκής, επιδραστική και καθοριστική για το λαϊκό και ευρύτερα το ελληνικό τραγούδι.

Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας τεράστιας καλλιτεχνικής πορείας, αλλά και το κλείσιμο ενός κύκλου για το ελληνικό τραγούδι. Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια κληρονομιά που ξεπερνά τις γενιές, έχοντας κατακτήσει μια θέση που δύσκολα συγκρίνεται και ακόμη πιο δύσκολα αναπληρώνεται.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Καιρός: Μικρή ανάσα την Κυριακή πριν τη νέα επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς
21:12 Μαρινέλλα: Η συναρπαστική διαδρομή μιας φωνής που έγινε κομμάτι της ελληνικής ιστορίας – Από τη Θεσσαλονίκη στην κορυφή
21:00 Η Μαρινέλλα, ο Άρης του Γκάλη και το τραγούδι που έγινε ύμνος μιας ολόκληρης εποχής
20:48 Παπαστεργίου προς δήμους: Από τα Smart Cities και την κυβερνοασφάλεια μέχρι τα δίκτυα και το G-Cloud, η επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης
20:36 Πάτρα: Πένθος για τον Κώστα Μαλαμή, “έφυγε” από τη ζωή ο πατέρας του Γεώργιος
20:24 Κόρινθος: Καταγγελία 15χρονης σε βάρος 66χρονου καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση – «Την κράτησε μόνη στην τάξη», λέει ο πατέρας
20:12 Στο τμήμα ιερέας και πρεσβυτέρα στα Τρίκαλα μετά από άγριο καβγά στο σπίτι
20:01 Οι μεγάλοι έρωτες της Μαρινέλλας: Από τον Καζαντζίδη και τον Βοσκόπουλο στον Φρέντι Σερπιέρη
20:00 Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος στην «Π»: «Εξελισσόμαστε σε προορισμό 365 ημερών» – «Olympian Land»: Η νέα ταυτότητα της Δυτικής Ελλάδας
19:48 Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα για τον 21χρονο Χρήστο-Παναγιώτη Λιαπάκη – Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια
19:36 Διαμαντοπούλου για Νότιο Τομέα, Δούκας για το… «unfair» και Ανδρουλάκης με φαρμακερή ατάκα
19:24 Παλλήνη: «Δεν είχα πιει» λέει ο 55χρονος για το τροχαίο με τα δύο παιδιά του στο αυτοκίνητο
19:12 Άδωνις Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Νίκαιας: «Τους χαλάμε το αφήγημα του καταρρέοντος ΕΣΥ» ΒΙΝΤΕΟ
19:07 Πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα – Πανελλήνια συγκίνηση, Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό της
19:05 Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην Εγνατία: Η σύγκρουση με τη νταλίκα, η βοήθεια και η δεύτερη φονική παράσυρση
19:00 Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Μενεγάκη: «Έπαθα σοκ όταν μου απάντησε στο μήνυμα»
18:48 Συρία: Επίθεση σε χριστιανική πόλη στη Χάμα, έρευνα ζητά το Πατριαρχείο Αντιοχείας
18:36 Χαλάζι «έντυσε» στα λευκά τη Νεμέα: Σφοδρή κακοκαιρία σε Αρχαία Νεμέα και Δερβενάκια ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Συναγερμός στο Παρίσι: Απέτρεψαν βομβιστική επίθεση έξω από κτίριο της Bank of America
18:12 Κακλαμάνης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Τόπο στα νιάτα» μέσα σε κλίμα συγκίνησης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ