Πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα – Πανελλήνια συγκίνηση, Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό της

Τίτλοι τέλους γράφτηκαν για τη Μαρινέλλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, η οποία πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και χιλιάδες ανθρώπους που τη συνόδευσαν επί δεκαετίες μέσα από τα τραγούδια, τις εμφανίσεις και τη μοναδική παρουσία της στη σκηνή.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν 87 ετών. Είχε γεννηθεί στις 19 Μαΐου 1938 και το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο της περιπέτειας της υγείας της άνοιξε το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου 2024, όταν κατέρρευσε μπροστά στο κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας στο κατάμεστο Ηρώδειο. Εκείνη τη στιγμή ερμήνευε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς, όταν ξαφνικά σωριάστηκε στη σκηνή, παγώνοντας θεατές και συνεργάτες.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Από τότε ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη και μακρά μάχη για την υγεία της, με την αγωνία να παραμένει ζωντανή επί μήνες και κάθε νεότερη πληροφορία για την κατάστασή της να παρακολουθείται στενά από το κοινό και τους ανθρώπους του χώρου. Ακόμη και μέσα στο 2026, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι συνέχιζε να δίνει τη δική της μάχη αποκατάστασης.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά της με μία λιτή ανακοίνωση.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», αναφέρει η οικογένειά της.

Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια. Υπήρξε μια ερμηνεύτρια που σφράγισε ολόκληρες εποχές, με διαδρομή δεκαετιών, ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα και μια φωνή που ταυτίστηκε με μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Η παρουσία της υπήρξε διαρκής, επιδραστική και καθοριστική για το λαϊκό και ευρύτερα το ελληνικό τραγούδι.

Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας τεράστιας καλλιτεχνικής πορείας, αλλά και το κλείσιμο ενός κύκλου για το ελληνικό τραγούδι. Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια κληρονομιά που ξεπερνά τις γενιές, έχοντας κατακτήσει μια θέση που δύσκολα συγκρίνεται και ακόμη πιο δύσκολα αναπληρώνεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



