Πέθανε ο εμβληματικός εικαστικός Γιάννης Μπουτέας, ΦΩΤΟ

Στα 85 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Γιάννης Μπουτέας. Πρόκειται για ένα επιφανή Έλληνα εικαστικό καλλιτέχνη, με πλούσιο έργο και σημαντικές διακρίσεις στο εξωτερικό, ο οποίος άφησε πίσω του πλήθος έργων μεταξύ των οποίων και τις «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές ΕικόνεςXVI» που κοσμούν το σταθμό Κεραμεικός του Μετρό.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγος του αξέχαστου συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη, Ελένη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Έφυγε σήμερα ο Γιάννης, γνήσιος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, αγαπημένος φίλος!»



Γεννημένος το 1941 στην Καλαμάτα, ο Γιάννης Μπουτέας σ Σπούδασε Χαρακτική στην ΑΣΚΤ , από το 1959 το 1964, στο πλευρό του Κώστα Γραμματόπουλου ενώ συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος της Ecole des Beaux – Arts του Παρισιού όπου έζησε και εργάστηκε μέχρι το 1982.

Σημαντική υπήρξε η διεθνής καλλιτεχνική του παρουσία καθώς, μεταξύ άλλων, εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1981 στην Μπιενάλε του Σάο Πάολο και το 1990 στη Μπιενάλε της Βενετίας, μαζί με τον Γιώργο Λάππα.

Στην Ελλάδα πραγματοποίησε περί τις δέκα εκθέσεις με έργα του πολλά από τα οποία συμπεριλαμβάνονται σήμερα στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.α.

Πρωτοπόρος και αιώνιος πειραματιστής ο Γιάννης Μπουτέας φιλοτέχνησε έργα χρησιμοποιώντας διάφορά υλικά, από πλεξιγκλάς και νέον, μέχρι σχοινιά, λαμαρίνες, σίδερο και πέτρες.

