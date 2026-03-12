Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης διατέλεσε βουλευτής Επικρατείας με τη ΝΔ το 1993, ενώ διατέλεσε επίσης Πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΟΤΕ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, του Εποπτικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
12 Μαρ. 2026 20:34
Pelop News

Σε ηλικία 100 ετών πέθανε ο Αναστάσιος Γκόνης, πρώην Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Αναστάσιος Γκόνης διατέλεσε βουλευτής Επικρατείας με τη ΝΔ το 1993, ενώ διατέλεσε επίσης Πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΟΤΕ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, του Εποπτικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατο του πρώην βουλευτή αναφέρει πως εργάστηκε με αφοσίωση στον τομέα της Δικαιοσύνης, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας
«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με σεβασμό τον πρώην Βουλευτή Επικρατείας και Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αναστάσιο Γκόνη.

Γεννήθηκε το 1926 στην Καλλιθέα Πυλίας Μεσσηνίας. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, εργάστηκε από το 1958 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το 1974 διορίστηκε Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προαχθείς το 1979 σε Σύμβουλο και το 1989 σε Πρόεδρο, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στις εθνικές εκλογές του 1993 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΟΤΕ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, του Εποπτικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Στη μακρά και σημαντική διαδρομή του, ο Αναστάσιος Γκόνης εργάστηκε με αφοσίωση στον τομέα της Δικαιοσύνης, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:29 Βόλος: Ανήλικος οδηγός πέρασε με κόκκινο και τραυμάτισε αστυνομικό στο πόδι
21:18 Καρυστιανού: Επιστρέφω απογοητευμένη από τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την ασφάλεια στα τρένα
21:07 Νορβηγία: Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ
20:58 Αιγιάλεια: Η Δημοτική Αρχή απαντά σε δηλώσεις του κ. Φιλιππάτου με αιχμές
20:51 Κρήτη: Νέα σύλληψη για κατασκοπεία – Πολωνός φωτογράφιζε τη βάση της Σούδας
20:42 Ηλεία: Έρευνες για αρπαγή δύο μικρών παιδιών από τον πατέρα – Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
20:34 Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
20:26 Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας Ιωσήφ Βιολάρης στην «Π»: «Δεν είμαστε πλέον μόνοι» ΒΙΝΤΕΟ
20:18 Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από την Agrotica – Αγρότες θέλουν να μπουν στα εγκαίνια
20:10 Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν – Νεκρός ο δράστης
20:01 Αναβάλλονται οι εκλογές για την ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Κανονικά στην υπόλοιπη χώρα
19:53 Σφοδρή χαλαζόπτωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης – Μπήκαν νερά στον 1ο όροφο
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ