Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ της τζαζ Τζακ ΝτεΤζονέτ,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του είδους, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Κίνγκστον, στη Νέα Υόρκη

Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ της τζαζ Τζακ ΝτεΤζονέτ
27 Οκτ. 2025 21:40
Pelop News

Ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του είδους, ο κορυφαίος Αμερικανός ντράμερ της τζαζ Τζακ ΝτεΤζονέτ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών σε νοσοκομείο του Κίνγκστον, στη Νέα Υόρκη.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της δισκογραφικής εταιρείας ECM, με την οποία ο ΝτεΤζονέτ συνεργάστηκε επί δεκαετίες. Σύμφωνα με τον προσωπικό του βοηθό, ο θάνατός του οφείλεται σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Ο ΝτεΤζονέτ έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο ντράμερ της fusion περιόδου του Μάιλς Ντέιβις, συμμετέχοντας σε εμβληματικά άλμπουμ όπως τα Bitches Brew, Jack Johnson και On the Corner.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σικάγο, ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία πέντε ετών, προτού στραφεί στα ντραμς στην εφηβεία του. Μεγαλώνοντας μέσα σε μια πλούσια μουσική σκηνή γεμάτη R&B, hard bop και πειραματισμό, ανέπτυξε ένα ευρύ μουσικό λεξιλόγιο που χαρακτήρισε ολόκληρη την καριέρα του.

Αφού μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, συνεργάστηκε με τον Μάιλς Ντέιβις, διαδεχόμενος τον θρυλικό Τόνι Γουίλιαμς στα ντραμς της μπάντας του. Από τη δεκαετία του 1970, άρχισε να ηγείται των δικών του σχημάτων, όπως τα Compost, Directions, New Directions και Special Edition, με τα οποία συνεργάστηκε με μερικούς από τους πιο καινοτόμους μουσικούς της εποχής.

Τη δεκαετία του 1980, ο ΝτεΤζονέτ έγινε μέλος του θρυλικού τρίο Keith Jarrett / Gary Peacock / Jack DeJohnette, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σχήματα στην ιστορία της τζαζ.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του κέρδισε δύο βραβεία Grammy, το πιο πρόσφατο το 2022 για το άλμπουμ Skyline (σε συνεργασία με τους Ρον Κάρτερ και Γκοντζάλο Ρουμπαλκάμπα), που βραβεύτηκε ως Καλύτερο Ορχηστρικό Άλμπουμ Τζαζ. Το 2012 ανακηρύχθηκε Jazz Master από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών των ΗΠΑ.

Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ υπήρξε δύο φορές παντρεμένος. Από τον πρώτο του γάμο με τη Ντέιρντρε Ντάβενπορτ και από τον δεύτερο με τη Λίντια, την οποία γνώρισε στα παρασκήνια του Ronnie Scott’s Club στο Λονδίνο το 1966, απέκτησε δύο κόρες, τη Φάρα και τη Μίνια.
