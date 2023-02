Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η θρυλική ηθοποιός και sex symbol της δεκαετίας του 60, Raquel Welch

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και sex symbol της δεκαετίας του 60, η Raquel Welch πέθανε σε ηλικία 82 ετών μετά από σύντομη ασθένεια. Η Welch απέκτησε διεθνή φήμη από τους διαδοχικούς ρόλους της στις ταινίες Fantastic Voyage και One Million Years B.C. το 1966.

Ανακηρύχθηκε μία από τις «100 πιο σέξι σταρ στην ιστορία του κινηματογράφου» σε ένα τεύχος του περιοδικού Empire το 1995, και κατατάχθηκε στην 3η θέση των «100 πιο σέξι σταρ του 20ού αιώνα» του Playboy.

Raquel Welch has passed away at the age of 82.

What a life. Rest in peace… pic.twitter.com/Lp0ECK3ugB

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 15, 2023