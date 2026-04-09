Πετρέλαιο στα 100 δολάρια: Η εκεχειρία «καταρρέει» και οι τιμές εκτοξεύονται!

09 Απρ. 2026 8:30
Pelop News

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν σημαντικά την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, ανακτώντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης και πλησιάζοντας εκ νέου τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι, λόγω των εξελίξεων που θέτουν σε αμφισβήτηση τη συμφωνία εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 2%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινείται πάνω από τα 97 δολάρια με κέρδη περίπου 3%.

Η νέα αυτή άνοδος αποδίδεται κυρίως στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, οι οποίες έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για την εφαρμογή και επέκταση της εκεχειρίας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει ανασταλεί, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τρεις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έχουν ήδη παραβιαστεί.

Τραμπ: Προειδοποίηση για επιθέσεις «άνευ προηγουμένου» αν παραβιαστεί η εκεχειρία

Το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος JD Vance ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό άνοιγμα του στενού, ενώ ηγείται αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ για άμεσες συνομιλίες με το Ιράν το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς οι αντικρουόμενες πληροφορίες των τελευταίων 48 ωρών έχουν δημιουργήσει έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του «μαύρου χρυσού».

