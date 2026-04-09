Έξοδος για Πάσχα με… τσουχτερές τιμές, πόσο φτάνει η μέση τιμή της αμόλυβδης

Με την πασχαλινή έξοδο σε πλήρη εξέλιξη ενόψει του τετραήμερου, οι τιμές των υγρών καυσίμων παραμένουν υψηλές σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο (στοιχεία Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου 2026). Πρόκειται για αύξηση περίπου 2,2 λεπτών σε σχέση με την 1η Απριλίου, όταν ενεργοποιήθηκαν τα έκτακτα μέτρα στήριξης.

Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει επηρεάσει τις τιμές στην αντλία, με την αμόλυβδη 100 οκτανίων να κινείται κοντά στα 2,28 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά. Στα νησιά οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές: στις Κυκλάδες η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης φτάνει τα 2,197 ευρώ το λίτρο, στα Δωδεκάνησα τα 2,143 ευρώ, ενώ σε Κρήτη και Επτάνησα ξεπερνά τα 2,10 ευρώ.

Στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Πάτρα, οι τιμές στα πρατήρια παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία πρατηρίων της Αχαΐας (ενημέρωση 8 Απριλίου), η αμόλυβδη 95 οκτανίων κυμαίνεται από 1,994 ευρώ (χαμηλότερη τιμή) έως 2,078 ευρώ το λίτρο περίπου, με πολλά πρατήρια να διαμορφώνουν τιμές γύρω στα 2,04-2,07 ευρώ. Η μέση τιμή στην περιοχή, σύμφωνα με δεδομένα του Παρατηρητηρίου, προσεγγίζει τα 2,14 ευρώ.

Οι οδηγοί που μετακινούνται από την Πάτρα προς Αθήνα, Καλαμάτα ή άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου καλούνται να υπολογίσουν προσεκτικά το κόστος καυσίμων, καθώς η μεγάλη έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι τιμές παρακολουθούνται καθημερινά από το επίσημο Παρατηρητήριο και ενδέχεται να παρουσιάσουν μικρές μεταβολές ανάλογα με την πορεία των διεθνών αγορών.

