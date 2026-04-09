Πασχαλινή έξοδος: «Sold out» τα πλοία, χιλιάδες οχήματα εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η αναχώρηση των εκδρομέων από το λεκανοπέδιο της Αττικής, με τη σημερινή ημέρα, Μεγάλη Πέμπτη, να θεωρείται η κρίσιμη καμπή για την κορύφωση της πασχαλινής εξόδου. Η ζήτηση για τα νησιωτικά συγκροτήματα παραμένει στα ύψη, ενώ το εθνικό οδικό δίκτυο δέχεται ήδη μεγάλο όγκο οχημάτων.

Στο 100% οι πληρότητες στα λιμάνια

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής παρουσιάζει εντυπωσιακά στοιχεία, με τις πληρότητες για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 43 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ενώ αναμένεται να διακινηθούν συνολικά περισσότεροι από 32.000 επιβάτες.

Ήδη από τη Μεγάλη Τετάρτη, πάνω από 12.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τον Πειραιά, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό με 30 δρομολόγια συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων.

Μαζική φυγή μέσω του οδικού δικτύου

Εξίσου έντονη είναι η έξοδος και από τις εθνικές οδούς. Μόνο το προηγούμενο 24ωρο, περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών. Παράλληλα, αυξημένη είναι η δραστηριότητα και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, με τα δρομολόγια προς την επαρχία να αναχωρούν με πλήρη πληρότητα.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός θα παρουσιάσει μία σύντομη μεταβολή το Μεγάλο Σάββατο, ενώ την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα θα επικρατήσουν καλές συνθήκες.

Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Πάσχα:

Τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και βόρειο Αιγαίο. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη θα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Λίγα χιόνια στα βορειότερα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια. Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου 2026): Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα νότια. Το βράδυ, κατά την έξοδο του Επιταφίου, δεν αναμένονται βροχοπτώσεις.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα νότια. Το βράδυ, κατά την έξοδο του Επιταφίου, δεν αναμένονται βροχοπτώσεις. Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου 2026): Αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, με ψύχρα ιδιαίτερα τη νύχτα.

Αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, με ψύχρα ιδιαίτερα τη νύχτα. Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026): Γενικά καλός καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και πολλές ώρες ηλιοφάνειας.

Γενικά καλός καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Δευτέρα του Πάσχα: Ανοιξιάτικος καιρός με ηλιοφάνεια και περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τη διάρκεια της Ανάστασης το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου δεν αναμένονται βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές (εκτός πιθανώς ορισμένων τμημάτων του Αιγαίου), όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

