Παραμένει ανοιξιάτικος ο καιρός, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα – Πώς θα κάνουμε Ανάσταση και Πάσχα

Ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά παρουσιάζει και σήμερα Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα, με αστάθεια ωστόσο σε αρκετές περιοχές. Παροδικές νεφώσεις θα προκαλέσουν τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα και σε περιοχές του Αιγαίου, ενώ στα βορειοανατολικά ορεινά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις πάνω από τα 1.200 μέτρα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα είναι γενικά τοπικού χαρακτήρα και δεν αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία. Οι βροχές και οι πιθανές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και του βόρειου Αιγαίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οι νεφώσεις θα είναι παροδικές με μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων, ιδιαίτερα στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, η οποία θα είναι πιο αισθητή στα ανατολικά και βόρεια της χώρας. Στα βορειοανατολικά η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 12-14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν μεταξύ 15-20 βαθμών, με τοπικά υψηλότερες τιμές έως 21 βαθμούς στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ. Ειδικότερα, στο βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι εντάσεις θα είναι γενικά πιο ήπιες.

Καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Αττική : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, πρόσκαιρα βόρειοι 4-5 μποφόρ στα παραθαλάσσια. Θερμοκρασία από 12 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη : Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν παροδικά. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πάτρα: Αίθριος με διαστήματα αραιής συνεφιάς, με την θερμοκρασία να φθάνει τους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Περισσότερες λεπτομέρειες ανά περιοχή:

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών μόνο στα ορεινά.

Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως το απόγευμα.

Ο καιρός μέχρι την Κυριακή του Πάσχα

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός θα παρουσιάσει μία σύντομη μεταβολή το Μεγάλο Σάββατο, ενώ την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα θα επικρατήσουν καλές συνθήκες.

Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Πάσχα:

Μεγάλη Πέμπτη (9 Απριλίου 2026): Τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και βόρειο Αιγαίο. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη θα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Λίγα χιόνια στα βορειότερα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια.

Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου 2026): Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα νότια. Το βράδυ, κατά την έξοδο του Επιταφίου, δεν αναμένονται βροχοπτώσεις.

Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου 2026): Αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, με ψύχρα ιδιαίτερα τη νύχτα.

Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026): Γενικά καλός καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και πολλές ώρες ηλιοφάνειας.

Δευτέρα του Πάσχα: Ανοιξιάτικος καιρός με ηλιοφάνεια και περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τη διάρκεια της Ανάστασης το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου δεν αναμένονται βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές (εκτός πιθανώς ορισμένων τμημάτων του Αιγαίου), όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



