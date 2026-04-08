Έξοδος Πάσχα: Ακόμα και 25% ακριβότερες οι μετακινήσεις φέτος – Παραδείγματα με προορισμούς

Ορισμένοι από τους δημοφιλείς οδικούς προορισμούς του φετινού Πάσχα είναι το Ναύπλιο, η Καλαμάτα και η Κέρκυρα.

08 Απρ. 2026 21:04
Pelop News

«Βαθιά» το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν όσοι επιθυμούν να κάνουν εκδρομή το φετινό Πάσχα, καθώς το κόστος των καυσίμων ανεβάζει πολύ το συνολικό μπάτζετ.

[contaisu_summary]

Με βάση τα χθεσινά δεδομένα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αγγίζει τα 2,09 ευρώ στην ενδοχώρα και τα 2,9 ευρώ στα νησιά ενόψει του Πάσχα, εκεί όπου θα κορυφωθεί η έξοδος στο χωριό. Ενδεικτικό της τεράστιας διαφοράς στο κόστος μεταφοράς το φετινό Πάσχα είναι ότι πέρυσι η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 1,79 ευρώ/λίτρο, δηλαδή αύξηση που αγγίζει το 25%.

Για να κατανοήσουμε το κόστος μετακίνησης μίας οικογενείας, η «Π» παρουσιάζει δυο παραδείγματα.

Μία οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει με δικό της ΙΧ από την Πάτρα-Καλαμάτα, θα χρειαστεί να καταβάλει (καύσιμα, διόδια) 64.59 ευρώ. Σε αυτά θα προσθέσουμε το κόστος τριήμερης διαμονής, που φτάνει τα 318 ευρώ.

Αλλο παράδειγμα, είναι ταξίδι για μία οικογένεια με δικό της ΙΧ για το Ναύπλιο θα καταβάλει (καύσιμα, διόδια) 48.72 ευρώ, ενώ το κόστος για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 381 ευρώ για ένα κατάλυμα φιλοξενίας 4 ατόμων. Κατανοεί κανείς ότι ένα τετραήμερο ταξίδι το κόστος ξεπερνά τα 700 ευρώ.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:40 Οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα με τα σκυλιά τους παρά με τους συντρόφους τους
21:28 Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ για την εκεχειρία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
21:20 Ο Αργύρης Πεδουλάκης επιστρέφει στους πάγκους σε ιστορική ομάδα
21:12 Η CrediaBank χτύπησε το καμπανάκι της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
21:04 Έξοδος Πάσχα: Ακόμα και 25% ακριβότερες οι μετακινήσεις φέτος – Παραδείγματα με προορισμούς
20:56 Euroleague – Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Γκραντ για το μεγάλο παιχνίδι με τη Βαλένθια
20:48 Θετικά σχόλια από διεθνή ΜΜΕ για την απόφαση Μητσοτάκη να απαγορευτούν τα social media στους κάτω των 15
20:40 Γαλάτσι: Καταδίωξη ανηλίκων που επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο
20:32 Στενά του Ορμούζ: Η επαναλειτουργία δεν αρκεί – Η αποκατάσταση της παγκόσμιας ενέργειας θα πάρει μήνες
20:24 Τρίκαλα: 3 χρόνια φυλάκιση σε 33χρονο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή με όπλο
20:16 Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση
20:08 Olympic Forest Camp – Η παιδική κατασκήνωση στο Λάλα Ηλείας ξεκινά!
20:02 Και φέτος ο αγώνας παλαιμάχων Ανω και Κάτω Πόλης
20:00 Πάτρα: Πρωτοβουλία Ψωμά για τη δημοτική περιουσία – Φτιάχνει βίντεο και δείχνει τα προβλήματα
19:52 Εθνική Πόλο Ανδρών: Στο Σίδνεϊ μετά τη νίκη επί της Ολλανδίας
19:44 Φλόριντα: 20χρονη φοιτήτρια κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της
19:36 Μήνυμα των Ιρανών στα πλοία στον Περσικό Κόλπο: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά
19:28 Στον Εισαγγελέα 40χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ
19:20 Ηράκλειο: Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος κατηγορούμενος για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων
19:12 Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
