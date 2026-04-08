Έξοδος Πάσχα: Ακόμα και 25% ακριβότερες οι μετακινήσεις φέτος – Παραδείγματα με προορισμούς

«Βαθιά» το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν όσοι επιθυμούν να κάνουν εκδρομή το φετινό Πάσχα, καθώς το κόστος των καυσίμων ανεβάζει πολύ το συνολικό μπάτζετ.

Με βάση τα χθεσινά δεδομένα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αγγίζει τα 2,09 ευρώ στην ενδοχώρα και τα 2,9 ευρώ στα νησιά ενόψει του Πάσχα, εκεί όπου θα κορυφωθεί η έξοδος στο χωριό. Ενδεικτικό της τεράστιας διαφοράς στο κόστος μεταφοράς το φετινό Πάσχα είναι ότι πέρυσι η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 1,79 ευρώ/λίτρο, δηλαδή αύξηση που αγγίζει το 25%.

Ορισμένοι από τους δημοφιλείς οδικούς προορισμούς του φετινού Πάσχα είναι το Ναύπλιο, η Καλαμάτα και η Κέρκυρα.

Για να κατανοήσουμε το κόστος μετακίνησης μίας οικογενείας, η «Π» παρουσιάζει δυο παραδείγματα.

Μία οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει με δικό της ΙΧ από την Πάτρα-Καλαμάτα, θα χρειαστεί να καταβάλει (καύσιμα, διόδια) 64.59 ευρώ. Σε αυτά θα προσθέσουμε το κόστος τριήμερης διαμονής, που φτάνει τα 318 ευρώ.

Αλλο παράδειγμα, είναι ταξίδι για μία οικογένεια με δικό της ΙΧ για το Ναύπλιο θα καταβάλει (καύσιμα, διόδια) 48.72 ευρώ, ενώ το κόστος για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 381 ευρώ για ένα κατάλυμα φιλοξενίας 4 ατόμων. Κατανοεί κανείς ότι ένα τετραήμερο ταξίδι το κόστος ξεπερνά τα 700 ευρώ.

