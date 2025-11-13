Πετρόπουλος: «Περισσότεροι οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι από τις διαθέσιμες διαδρομές»

Με αφορμή τη διαδικασία επιλογής των λαμπαδηδρόμων για τη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Πάτρα, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, έκανε δήλωση με την οποία εξήγησε τους λόγους που δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι αθλητές.

Όπως ανέφερε, «οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι είναι υπερπολλαπλάσιοι των οκτώ διαδρομών που διατέθηκαν στον Δήμο Πατρέων. Δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν όλοι και είναι αυτονόητο ότι όσοι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτή τη λαμπαδηδρομία, θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν σε μία από τις επόμενες».

