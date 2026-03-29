Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο

Στον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, αναφέρθηκε ο Πέτρος Λαγούτης, τονίζοντας πως συνέβη με πολύ όμορφο τρόπο. Χωρίς να θέλει να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, ο ηθοποιός εξήγησε ότι το τέλος της σχέσης του ήρθε λόγω της φθοράς που φέρνει ο χρόνος. Αν και αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, πρόσθεσε, εξακολουθούν να αγαπούν ο ένας τον άλλο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο Πέτρος Λαγούτης ανέφερε σχετικά με τον χωρισμό του από την πρώην σύντροφό του: «Εντάξει, όλες οι σχέσεις κάνουν τον κύκλο τους. Άλλες είναι μικρότερες, άλλες είναι μεγαλύτερες. Το σημαντικό, για μένα, είναι ότι η Μάρθα είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπάω και αυτός με αγαπάει, χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο».

«Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τα άλλα είναι», πρόσθεσε ο ηθοποιός, με τη Ναταλία Γερμανού να υπογραμμίζει τα εξής. «Το καταλαβαίνω. Άρα, λοιπόν, έχει να κάνει απλώς και μόνο με έναν χρόνος που πέρασε από πάνω σας; Ο χρόνος, που λέμε, ότι τα φθείρει τα πράγματα και τα λοιπά;».

Μεταξύ άλλων, ο Πέτρος Λαγούτης σχολίασε πως δεν δυσκολεύει την εκάστοτε σύντροφό του, αφού είναι δοτικός και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει: «Νομίζω πως ναι. Όχι, δεν είχε να κάνει με τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι είμαι αρκετά εύκολος σύντροφος και αρκετά δύσκολος. Θέλω να πω δηλαδή πως νομίζω ότι είμαι ένας πολύ καλός συγκάτοικος, πάντα, νομίζω ότι είμαι ένας βοηθητικός και δοτικός άνθρωπος σε μια σχέση, από κει και πέρα όμως, όσο μεγαλώνουμε κιόλας, κάποια πράγματα τα θέλουμε όπως τα θέλουμε. Δεν υπήρχαν όμως τέτοια ζητήματα, όχι».

