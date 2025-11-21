Πιάστηκε με ποσότητα κοκαΐνης στη Βάρδα

Στη Βάρδα συνελήφθη αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, το βράδυ της Πέμπτης 20/11/2025.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 43 γραμμάρια κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

