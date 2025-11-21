Πιάστηκε με ποσότητα κοκαΐνης στη Βάρδα
Συνελήφθη αλλοδαπός στη Βάρδα, που κατείχε ποσότητα κοκαΐνης.
Στη Βάρδα συνελήφθη αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, το βράδυ της Πέμπτης 20/11/2025.
Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 43 γραμμάρια κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.
