Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα – Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα

Ανοικτά παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο 48χρονου άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αγροτικό του όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας. Τα στοιχεία της έρευνας εντείνουν τα σενάρια εγκληματικής ενέργειας.

Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα - Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα
13 Φεβ. 2026 11:04
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του 48χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αγροτικό του όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας, με τις συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν αδιευκρίνιστες και τα στοιχεία που προκύπτουν να προκαλούν προβληματισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί στο εσωτερικό του η απανθρακωμένη σορός του άνδρα. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις συνεχίζονται, καθώς εξετάζονται λεπτομερώς όλα τα ευρήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να ήταν εν ζωή τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η απουσία των μπροστινών δοντιών του καθώς και ορισμένων οστών, στοιχείο που προστίθεται στα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης.

Πριν από το συμβάν, ο άνδρας είχε επισκεφθεί πρατήριο καυσίμων, ωστόσο τα δύο δοχεία βενζίνης που φέρεται να είχε μαζί του δεν εντοπίστηκαν. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του ατυχήματος να μην θεωρείται, προς το παρόν, το επικρατέστερο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναφέρει αιμορραγική διήθηση στο κεφάλι, εύρημα που συνδέεται συνήθως με χτύπημα πριν από την εκδήλωση της φωτιάς. Επιπλέον, διαπιστώθηκε απουσία του υοειδούς οστού στον λαιμό, στοιχείο που οι ειδικοί θεωρούν ασυνήθιστο, καθώς το συγκεκριμένο οστό δεν αφαιρείται εύκολα ούτε καταστρέφεται από την καύση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, αναμένοντας και νέα στοιχεία από τις εργαστηριακές αναλύσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Νέα Μάκρη: Κατέρρευσε κολώνα φωτισμού στο κέντρο – Ζημιές σε αυτοκίνητο, γλίτωσε πεζός από τύχη
11:45 Οι «μικροί» του Ατλάντα τα βάζουν με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης
11:38 Έφυγε ο Αριστείδης Μανωλάκος – Σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
11:36 Τι είπε η Τζους Ευείδη για την ηλικία της και τους…ρόλους
11:30 Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ
11:30 ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία για την μείωση στα ασφαλισμένα ακίνητα
11:23 Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
11:22 Χρυσός: Ανακάμπτει με άνοδο έως 1,5% μετά το χθεσινό sell-off
11:19 Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση κυκλώματος διαρρηκτών Συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική έρευνα
11:16 Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»
11:13 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου
11:11 Ο ΝΟΠ αναχώρησε πάνοπλος για τη Χίο
11:04 Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα – Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα
11:04 Η «Φλόγα» για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, οι αριθμοί και η δράση στην Πάτρα
11:03 Καταδίωξη και χειροπέδες στο Καματερό
11:00 Ναύπακτος: Αδειες με υπογραφές ανύπαρκτων υπαλλήλων, άκυρες πάνω από 100 μεταβιβάσεις
10:55 Αμερική: Ο Τραμπ ακυρώνει επιστημονικό κείμενο για την κλιματική κρίση, πως επηρεάζει τα ΙΧ
10:51 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες «παγίδες» στις προσυμπληρωμένες να προσέξετε, πώς να γλιτώσετε έξτρα φόρους και πρόστιμα
10:48 Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ
10:44 Καρυστιανού: «Εθνική διπλωματική ήττα» η υποδοχή Μητσοτάκη στην Τουρκία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ