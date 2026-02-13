Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα – Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του 48χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αγροτικό του όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας, με τις συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν αδιευκρίνιστες και τα στοιχεία που προκύπτουν να προκαλούν προβληματισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί στο εσωτερικό του η απανθρακωμένη σορός του άνδρα. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις συνεχίζονται, καθώς εξετάζονται λεπτομερώς όλα τα ευρήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να ήταν εν ζωή τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η απουσία των μπροστινών δοντιών του καθώς και ορισμένων οστών, στοιχείο που προστίθεται στα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης.

Πριν από το συμβάν, ο άνδρας είχε επισκεφθεί πρατήριο καυσίμων, ωστόσο τα δύο δοχεία βενζίνης που φέρεται να είχε μαζί του δεν εντοπίστηκαν. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του ατυχήματος να μην θεωρείται, προς το παρόν, το επικρατέστερο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναφέρει αιμορραγική διήθηση στο κεφάλι, εύρημα που συνδέεται συνήθως με χτύπημα πριν από την εκδήλωση της φωτιάς. Επιπλέον, διαπιστώθηκε απουσία του υοειδούς οστού στον λαιμό, στοιχείο που οι ειδικοί θεωρούν ασυνήθιστο, καθώς το συγκεκριμένο οστό δεν αφαιρείται εύκολα ούτε καταστρέφεται από την καύση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, αναμένοντας και νέα στοιχεία από τις εργαστηριακές αναλύσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



