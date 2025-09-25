Πιερία: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους λογιστή για να κλέψουν κοσμήματα – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκαν προχθές, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, δύο άνδρες στην Κατερίνη, οι οποίοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν γυναίκα με πρόσχημα την υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων.

Το σχέδιο στήθηκε όταν συνεργός τους τηλεφώνησε στη γυναίκα, προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστή της. Υποστήριξε ότι με βάση δήθεν νέα νομοθεσία, απαιτείται η ασφάλιση τόσο των ακινήτων όσο και του περιεχομένου τους. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από το θύμα να περιγράψει τα τιμαλφή που διατηρούσε στο σπίτι και να παραδώσει τα κοσμήματά της σε συνεργάτη του, προκειμένου –όπως ισχυρίστηκε– να φωτογραφηθούν στο λογιστικό γραφείο.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης τη στιγμή που επιχειρούσαν να αποσπάσουν τα κοσμήματα και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω. Στην κατοχή τους βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και η δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσαν.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων συνεργών τους, καθώς και για το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε παρόμοιες υποθέσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

