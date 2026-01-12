Πιερία: Ξεκίνησε η δίκη της 34χρονης που σκότωσε κι έθαψε στην αυλή του σπιτιού της τον 58ρονο σύντροφό της

Τα ίχνη του 58χρονου είχαν χαθεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Για πέντε μήνες, η σύντροφός του προσποιούνταν πως τον αναζητούσε εναγωνίως, δίνοντας συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές εκπομπές.

12 Ιαν. 2026 16:48
Pelop News

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Έδεσσας, κάθεται σήμερα η 34χρονη που είχε ομολογήσει ότι σκότωσε και έθαψε στην αυλή του σπιτιού της στην Λεπτοκαρυά Πιερία, τον 58χρονο σύντροφό της, Κώστα Σιαμήτρα. Η δίκη ξεκίνησε με την εξέταση μαρτύρων κατηγορίας, με τους συγγενείς του θύματος να ανεβαίνουν πρώτοι στο βήμα του μάρτυρα.

Τα ίχνη του 58χρονου είχαν χαθεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Για πέντε μήνες, η σύντροφός του προσποιούνταν πως τον αναζητούσε εναγωνίως, δίνοντας συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές εκπομπές. Τελικά, στις 6 Φεβρουαρίου του 2025, μετά από μία πολύωρη ανάκριση, η 34χρονη «λύγισε» και ομολόγησε πως σκότωσε τον σύντροφό της και τον έθαψε στην αυλή του σπιτιού όπου διέμεναν.

Απολογούμενη η 34χρονη, είχε υποστηρίξει πως μετά από έναν καβγά που είχε με τον σύντροφό της, εκείνος παραπάτησε, έπεσε, χτύπησε σε έπιπλο του σπιτιού και τραυματίστηκε θανάσιμα. Τότε, όπως είπε θόλωσε και αποφάσισε να εξαφανίσει το πτώμα. Έτσι, αφού τον έδεσε με ένα σύρμα, τον μετέφερε και τον έθαψε σε έναν λάκκο που είχε σκάψει στο πίσω μέρος του σπιτιού τους.

Τόσο η κατηγορούμενη όσο και η μητέρα της, είχαν αναφέρει πως το θύμα έκανε εμπόριο ναρκωτικών και πως οι καυγάδες στο σπίτι ήταν συχνό φαινόμενο.

Η 34χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
