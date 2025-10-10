Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026

Την εικόνα μιας οικονομίας που «αναπτύσσεται και παραμένει ανθεκτική» παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, από το Λουξεμβούργο, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση του ECOFIN, αναφερόμενος στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

10 Οκτ. 2025 14:04
«Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 — έναν προϋπολογισμό που προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της τάξεως του 10%», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ECOFIN την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι παραπάνω αριθμοί αποτυπώνουν «μια οικονομία ανθεκτική και δυναμική, ικανή να αντιμετωπίζει κοινωνικές προκλήσεις και να στηρίζει την ανάπτυξη με δημοσιονομική ισορροπία». Όπως σημείωσε, ο δρόμος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί συνδυασμό δημοσιονομικής σύνεσης και οικονομικής φιλοδοξίας.

Αναφερόμενος στη συζήτηση των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, υπογράμμισε πως το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης, μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της άρσης των εμποδίων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, αλλά και του ψηφιακού μετασχηματισμού του νομισματικού συστήματος.

«Κάθε κράτος-μέλος μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο», σημείωσε ο υπουργός, «αν εξαλείψουμε τα κρυφά εμπόδια που ακόμη περιορίζουν την ενιαία αγορά».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε πως οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με ευελιξία, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, προσθέτοντας: «Αυτή είναι η αποστολή μας και η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
