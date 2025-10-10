Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
Την εικόνα μιας οικονομίας που «αναπτύσσεται και παραμένει ανθεκτική» παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, από το Λουξεμβούργο, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση του ECOFIN, αναφερόμενος στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.
«Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 — έναν προϋπολογισμό που προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της τάξεως του 10%», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ECOFIN την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο.
Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι παραπάνω αριθμοί αποτυπώνουν «μια οικονομία ανθεκτική και δυναμική, ικανή να αντιμετωπίζει κοινωνικές προκλήσεις και να στηρίζει την ανάπτυξη με δημοσιονομική ισορροπία». Όπως σημείωσε, ο δρόμος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί συνδυασμό δημοσιονομικής σύνεσης και οικονομικής φιλοδοξίας.
Αναφερόμενος στη συζήτηση των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, υπογράμμισε πως το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης, μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της άρσης των εμποδίων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, αλλά και του ψηφιακού μετασχηματισμού του νομισματικού συστήματος.
«Κάθε κράτος-μέλος μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο», σημείωσε ο υπουργός, «αν εξαλείψουμε τα κρυφά εμπόδια που ακόμη περιορίζουν την ενιαία αγορά».
Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε πως οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με ευελιξία, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, προσθέτοντας: «Αυτή είναι η αποστολή μας και η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
