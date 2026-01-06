Πιερρακάκης από Φανάρι: Δημιουργούνται 600 νέες οργανικές θέσεις κληρικών σε όλο τον κόσμο

Ο υπουργός συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων που διατηρούν τη γλώσσα, την παράδοση και την πνευματική μας ταυτότητα

Πιερρακάκης από Φανάρι: Δημιουργούνται 600 νέες οργανικές θέσεις κληρικών σε όλο τον κόσμο
06 Ιαν. 2026 19:21
Pelop News

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, εκπροσωπώντας την ελληνική πολιτική ηγεσία κατά τον εορτασμό των Αγίων Θεοφανίων. Στη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συζήτησαν για το πολυσχιδές έργο του Πατριαρχείου και τη διαρκή ανάγκη ενίσχυσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στο εξωτερικό, οι οποίες διαφυλάσσουν τη γλώσσα, την παράδοση και την πνευματική ταυτότητα του ελληνισμού.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δείξει έμπρακτα τη στήριξή της μέσω της στελέχωσης των εκκλησιαστικών δομών και της επίλυσης ζητημάτων που αφορούν τις οργανικές θέσεις των κληρικών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία 600 νέων οργανικών θέσεων κληρικών στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και στις ελληνορθόδοξες εκκλησίες ανά τον κόσμο.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε το Φανάρι ως «τόπο με δύναμη και συμβολισμό», ενώ χαρακτήρισε την Κωνσταντινούπολη χώρο όπου «η ιστορία συναντά την καθημερινότητα». Η επίσκεψη και οι ανακοινώσεις του υπουργού υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να ενισχύσει τις ορθόδοξες κοινότητες διεθνώς και να διαφυλάξει τη σύνδεσή τους με την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό.

