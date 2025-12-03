Πιερρακάκης : Ενίσχυση ελληνο-ιταλικής συνεργασίας για πιο ανταγωνιστική Ευρώπη

Συνάντηση Κυριάκου Πιερρακάκη στη Ρώμη με τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών

Πιερρακάκης : Ενίσχυση ελληνο-ιταλικής συνεργασίας για πιο ανταγωνιστική Ευρώπη
03 Δεκ. 2025 21:42
Pelop News

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης πραγματοποίησε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη, όπου συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του Giancarlo Giorgetti.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επιβεβαίωσαν τη βούληση των δύο χωρών για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε η ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει ταχύτερα σε μέτρα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Έκθεση Ντράγκι, με τον κ. Πιερρακάκη να τονίζει ότι «οι προκλήσεις που αναδεικνύει η έκθεση είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ» και να υπογραμμίζει την ανάγκη φιλόδοξων πολιτικών για παραγωγικότητα και καινοτομία.

Οι δύο υπουργοί εξέτασαν επίσης τις εξελίξεις γύρω από το ψηφιακό ευρώ και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ συμφώνησαν ότι Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να συνεργαστούν στενότερα για τη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:03 Μαρινάκης: Το «rebranding» Τσίπρα έγινε το πιο σύντομο ανέκδοτο της πολιτικής σκηνής
21:55 Θεσσαλονίκη: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο
21:42 Πιερρακάκης : Ενίσχυση ελληνο-ιταλικής συνεργασίας για πιο ανταγωνιστική Ευρώπη
21:28 Λιθουανία: Νέο κλείσιμο αεροδρομίου λόγω υπόπτων «αερόστατων» στον εναέριο χώρο
21:21 Πάτρα: Επανήλθε το ρεύμα στην Αγυιά
21:13 Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: «Η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος εταίρος των αμερικανικών εταιρειών»
21:03 Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Είμαι υπερήφανος για όσα καταφέραμε ως κυβέρνηση, μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα» ΒΙΝΤΕΟ
20:54 Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα καλύψει τα 2/3 των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας 2026-2027
20:45 Στη Βιέννη ο Γεραπετρίτης για την 32η Υπουργική Σύνοδο του ΟΑΣΕ
20:34 Πάτρα: Χωρίς ρεύμα η Αγυιά, εκτεταμένη διακοπή, τι συνέβη
20:25 Μητσοτάκης στο 36ο Greek Economic Summit: «Η Ελλάδα καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη» ΒΙΝΤΕΟ
20:13 Ρούτε: Καθοριστικός ο ρόλος Τραμπ για άρση του αδιεξόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας
20:05 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αποκλεισμοί σε Μάλγαρα, Ευζώνους και Προμαχώνα
19:52 Φερτάκης: «Με την βοήθεια των φιλάθλων θα πάρουμε τη νίκη»
19:52 Συνάντηση Χατζηδάκη – Γκίλφοϊλ: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές συνεργασίες και επενδύσεις
19:44 Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την κακοκαιρία
19:33 Θανατηφόρο δυστύχημα στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη «βούτηξαν» με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι
19:27 Κάτω Αχαΐα: Παραταγμένα τα τρακτέρ στην Εθνική, έκλεισαν τον κόμβο ΦΩΤΟ
19:16 Παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα: Ποιοι δίνουν το παρών στο Παλλάς ΦΩΤΟ
19:07 Βλάβη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Μαρούσι προκάλεσε black out στα βόρεια προάστια – Προσωρινή διακοπή στη Γραμμή 3 του Μετρό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ