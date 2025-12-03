Πιερρακάκης : Ενίσχυση ελληνο-ιταλικής συνεργασίας για πιο ανταγωνιστική Ευρώπη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης πραγματοποίησε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη, όπου συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του Giancarlo Giorgetti.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επιβεβαίωσαν τη βούληση των δύο χωρών για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε η ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει ταχύτερα σε μέτρα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Έκθεση Ντράγκι, με τον κ. Πιερρακάκη να τονίζει ότι «οι προκλήσεις που αναδεικνύει η έκθεση είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ» και να υπογραμμίζει την ανάγκη φιλόδοξων πολιτικών για παραγωγικότητα και καινοτομία.

Οι δύο υπουργοί εξέτασαν επίσης τις εξελίξεις γύρω από το ψηφιακό ευρώ και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ συμφώνησαν ότι Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να συνεργαστούν στενότερα για τη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

