Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Όχι κλείσιμο καταστημάτων, αλλά μετασχηματισμός του δικτύου

Ξεκάθαρος ότι το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ δεν προβλέπει λουκέτα αλλά μετασχηματισμό εμφανίστηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ενημέρωσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Όπως ανέφερε, η μεταβατική διοίκηση θα διαχειριστεί ένα σχέδιο που αφορά τον μετασχηματισμό συνολικά 158 καταστημάτων.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, όπου σε πολύ μικρή απόσταση λειτουργεί κατάστημα courier των ΕΛΤΑ. Όπως σημείωσε, όταν υπάρχει εναλλακτική εξυπηρέτηση σε απόσταση 100 ή 200 μέτρων, αυτό είναι ένα στοιχείο που λαμβάνεται ορθολογικά υπόψη στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου. Για τα υπόλοιπα 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο εφόσον βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί πλήρως για τη μετάβαση, ενώ, όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη αυξημένο ενδιαφέρον από τοπικούς καταστηματάρχες.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι πριν από οποιαδήποτε αλλαγή εξετάζονται αναλυτικά οι ανάγκες κάθε περιοχής, όπως η πληρωμή λογαριασμών, η χρήση εργοσήμου και η αποστολή δεμάτων, καθώς και η ύπαρξη κοντινού τραπεζικού καταστήματος ή ΑΤΜ. Υπό αυτό το πρίσμα, 17 καταστήματα που περιλαμβάνονταν αρχικά στη λίστα τελικά δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Όπως υπογράμμισε, το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι καμία απόφαση δεν λαμβάνεται μηχανιστικά και ότι καμία τοπική κοινωνία δεν μένει χωρίς εξυπηρέτηση.

Κεντρικός άξονας της νέας προσέγγισης είναι το μοντέλο «shop in shop», δηλαδή η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε ήδη λειτουργούντα καταστήματα της γειτονιάς. Σύμφωνα με τον υπουργό, το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε περίπου 500 σημεία στη χώρα και έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, με εμφανή σήμανση των ΕΛΤΑ, βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διευρυμένο ωράριο και σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

«Το Ταχυδρομείο μετασχηματίζεται για να μπορέσει να μείνει παρόν», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι τα πρακτορεία ΕΛΤΑ θα λειτουργούν ως συνεργαζόμενα σημεία εξυπηρέτησης βάσει σύμβασης με την ΕΛΤΑ ΑΕ. Όπως διευκρίνισε, η ΕΛΤΑ θα διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και την εποπτεία των υπηρεσιών, των τιμών και των όρων παροχής, διασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση μικρών κοινοτήτων, όπου ένα πλήρες κατάστημα δεν είναι επιχειρησιακά ή οικονομικά βιώσιμο, αλλά η φυσική παρουσία του κράτους παραμένει απαραίτητη.

Ο υπουργός αναγνώρισε επίσης ότι δεν είχαν διερευνηθεί όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες σε όλες τις περιοχές πριν από την αρχική ανακοίνωση για κλείσιμο καταστημάτων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα να εξετάσουν τις διεθνείς πρακτικές, επισημαίνοντας ότι τα ταχυδρομεία σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στον περιορισμό του κόστους και την καθολική κάλυψη των πολιτών.

