Πιερρακάκης για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup: Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις αφότου εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup καθώς μετά την πρώτη, ενδεικτική ψηφοφορία, οι συσχετισμοί ήταν τέτοιοι που ο Βέλγος ομόλογός του αποσύρθηκε.

«Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ενώ τόνισε ότι πάντα στόχος του ήταν η ενότητα του Eurogroup.

«Θέλω να πω λίγα λόγια για τη χώρα μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Ήταν πριν από 10 χρόνια που το debate στις Βρυξέλλες ήταν το αν η Ελλάδα θα είναι εντός ή εκτός του ευρώ. Και η Ελλάδα άντεξε».

Πώς ερμηνεύεται η εκλογή Πιερρακάκη

Η εκλογή Πιερρακάκη ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς μόλις μία δεκαετία μετά την κρίση, η χώρα που κινδύνευε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία του Eurogroup. Παράλληλα, η επιλογή του θεωρείται προϊόν σύνθετων ισορροπιών μεταξύ γεωπολιτικών τάσεων, δημοσιονομικών επιδόσεων και συμμαχιών εντός του ΕΛΚ, ενώ επισφραγίζει και το πολιτικό εκτόπισμα του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η εκλογή ενός Έλληνα υπουργού αποτυπώνει τη θετική μεταστροφή των οικονομικών δεικτών της Ελλάδας, με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να υποχωρεί. Με την εκλογή Πιερρακάκη, η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο αναβαθμισμένου ρόλου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια.

Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία Πιερρακάκη

Από αύριο, 12 Δεκεμβρίου, αναλαμβάνει καθήκοντα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, που εξελέγη σήμερα πρόεδρος του Eurogroup για θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με πρόεδρο τον ίδιο προγραμματίζεται για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Είναι μόλις ο πέμπτος πρόεδρος του οργάνου που λειτουργεί από το 1998, μετά τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, τον Μάριο Σεντένο και τον Πασκάλ Ντόναχιου.

