Πιερρακάκης: «Η ανάπτυξη γεννιέται μέσα από μεταρρυθμίσεις – Στόχος οι επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης»

Με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προσέλκυση επενδύσεων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέπτυξε το κυβερνητικό αφήγημα για τη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ανοίγοντας τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου “Redefining the Future Horizons” στην Αθήνα.

Ο υπουργός έκανε λόγο για έναν μεγάλο οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, τον οποίο χαρακτήρισε «κεκτημένο», σημειώνοντας ότι η χώρα εμφανίζει πλέον από τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται με μεγάλη ταχύτητα και μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο στόχος είναι να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ, ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης σε σχετικούς όρους.

«Ο στόχος αυτός δεν είναι μόνο εφικτός, είναι και βαθιά κοινωνικός», υπογράμμισε.

Το “τρίγωνο” της ανάπτυξης

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε τη μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας ως έναν ενάρετο κύκλο που βασίζεται σε ένα τρίγωνο:

Δημοσιονομική εξυγίανση,

Εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος,

Συνεχείς μεταρρυθμίσεις.

Όπως σημείωσε, την τελευταία εξαετία έχουν υλοποιηθεί πάνω από 100 μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να αποτελεί –όπως είπε– βασική πηγή ανάπτυξης και ταυτόχρονα εργαλείο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

«Έχουμε πετύχει ταυτόχρονα δημοσιονομική εξισορρόπηση και ψηφιακή αλλαγή. Αυτές οι δύο διαδικασίες αλληλοτροφοδοτούνται», ανέφερε.

Επενδύσεις και εξαγωγές: Τα κρίσιμα μεγέθη

Ο υπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για την εικόνα της οικονομίας:

Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται σήμερα στο 17,7%, από 11% το 2019, με ευρωπαϊκό μέσο όρο το 21%.

Οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν φτάσει στο 42%, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το 2008, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 51%.

«Εδώ ακριβώς θεμελιώνεται ο στόχος μας: να φέρουμε ακόμη περισσότερες επενδύσεις», σημείωσε.

Η επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο του στη χρηματοδότηση έργων που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.

«Καταφέραμε να καλύψουμε το αναγκαίο και να μπούμε στη σφαίρα του επιθυμητού», τόνισε, εξηγώντας ότι το βασικό κέρδος ήταν η σύνδεση των κονδυλίων με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, ώστε το αποτύπωμά τους στην οικονομία να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

«Τα χρήματα δεν “υπάρχουν” απλώς. Τα χρήματα γεννιούνται μέσα από σωστή πολιτική, στρατηγικές με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και μόχλευση ευρωπαϊκών πόρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίδραση των μέτρων στην ανάπτυξη

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για το δημογραφικό και τις φοροαπαλλαγές, σημειώνοντας ότι:

Πριν τα μέτρα, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 ήταν 1,8%

Μετά την εφαρμογή τους, η πρόβλεψη ανέβηκε στο 2,4%

Διασυνοριακές επενδύσεις και Χρηματιστήριο

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για τη σημασία των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, επικαλούμενος την έκθεση Ντράγκι, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη της ΕΕ λειτουργούν σαν να έχουν «αόρατους δασμούς» μεταξύ τους.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, που –όπως είπε– δημιουργεί μεγαλύτερη ρευστότητα και νέες αναπτυξιακές δυνατότητες.

«Η Ελλάδα μπορεί να το καταφέρει»

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι:

«Υπάρχουν ακόμη πολίτες που δοκιμάζονται, οικογένειες και επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχθούν. Όμως η αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία».

Για το Συνέδριο

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο “Redefining the Future Horizons” πραγματοποιείται στις 9 και 10 Δεκεμβρίου στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οδό Σίνα 16, με διοργάνωση από το ΤΜΕΔΕ και υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



