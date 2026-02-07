Πιερρακάκης: «Η αποτελεσματικότητα κρίνει την εμπιστοσύνη των πολιτών» – Το μήνυμα από τον διάλογο με τον Μάικλ Σαντέλ

Στην ανάγκη ισορροπίας και αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση στάθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή δημόσιο διάλογο για την ανισότητα. Ο υπουργός τόνισε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών εξαρτάται από το κατά πόσο οι κυβερνήσεις υλοποιούν στην πράξη όσα εξαγγέλλουν.

07 Φεβ. 2026 18:36
Pelop News

Tη σημασία της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και της ισορροπίας στη λήψη πολιτικών αποφάσεων ανέδειξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας απόσπασμα από τη συζήτηση που είχε με τον γνωστό πολιτικό φιλόσοφο του Χάρβαρντ, Μάικλ Σαντέλ, υπό τον συντονισμό του προέδρου της εταιρείας Jean-Jacques Rousseau, Μαρτέν Ριέφ.

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι η έλλειψη αποτελεσματικότητας αποτελεί βασικό παράγοντα διάβρωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών σε πολλές κοινωνίες. Όπως ανέφερε, η αξιοπιστία των κυβερνήσεων συνδέεται άμεσα με την ικανότητά τους να υλοποιούν όσα εξαγγέλλουν και να το κάνουν με συνέπεια και αποδοτικότητα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι όταν υπάρχει αποτυχία, αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται άμεσα, ενώ απαιτείται ταχύτητα στις διορθωτικές κινήσεις και προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα σε κρίσιμες παραμέτρους της πολιτικής δράσης, τονίζοντας πως αυτή η ισορροπία πρέπει να συνοδεύεται από ταπεινότητα και επίγνωση των περιορισμών, αλλά και από τη διάθεση να τίθενται οι σωστές ερωτήσεις πριν ληφθούν αποφάσεις.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επετειακού κύκλου ομιλιών για την ανισότητα, που διοργάνωσαν η εταιρεία Jean-Jacques Rousseau και το Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

