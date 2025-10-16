Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα έχει λύσει τη δημοσιονομική της εξίσωση και εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό παράδειγμα σταθερότητας»

Ως παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας και μεταρρυθμιστικής συνέπειας παρουσίασε την Ελλάδα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ERTnews από την Ουάσιγκτον, όπου διεξάγεται η Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον διεθνώς ως ιστορία επιτυχίας», επισημαίνοντας τη θετική πορεία των ελληνικών ομολόγων σε σύγκριση με χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Αναφορικά με τις συγκρατημένες προβλέψεις του ΔΝΤ για την ελληνική ανάπτυξη, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως αυτές «αναθεωρούνται σταθερά προς τα πάνω», τονίζοντας ότι ο στόχος για ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2026 είναι απολύτως ρεαλιστικός.

«Η Ελλάδα έχει λύσει τη δημοσιονομική της εξίσωση. Παράγουμε πλέον πρωτογενή πλεονάσματα, το δημόσιο χρέος μειώνεται σταθερά και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 137,6% του ΑΕΠ το 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο υπουργός απέδωσε τη βελτίωση της οικονομίας στις «αντοχές του ελληνικού λαού» και στις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, οι οποίες –όπως είπε– «άλλαξαν ριζικά το οικονομικό πλαίσιο της χώρας». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, επισημαίνοντας ότι η νέα φορολογική μεταρρύθμιση δίνει έμφαση στην στήριξη οικογενειών με παιδιά, νέων εργαζομένων και της περιφέρειας.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα ακολουθεί πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους, σε αντίθεση με τις παγκόσμιες τάσεις. Υπενθύμισε ότι «η χώρα έχει αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα», ενώ έδωσε τα εύσημα στα στελέχη του ΟΔΔΗΧ για τη συμβολή τους στη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις και το παραγωγικό μοντέλο, τόνισε ότι η Ελλάδα «αλλάζει πορεία» με αύξηση των επενδύσεων από το 11% στο 15,3% του ΑΕΠ, με στόχο το 18% έως το 2026. Παράλληλα, κάλεσε για περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

«Δεν χρειαζόμαστε εθνικούς πρωταθλητές, αλλά Ευρωπαίους πρωταθλητές», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί ταχύτερα προς μια ενιαία, ανταγωνιστική αγορά χωρίς εμπόδια.

